Cerca de 4 mil ocorrências de furtos são registradas em RO em 35 dias

A capital Porto Velho, seguida de Ariquemes lideram esse ranking negativo de número de furtos. Boletim de ocorrência pode ser registrado pela internet; veja como. Furto simples é “a subtração de algo sem deixar nenhum vestígio”

Quase 4 mil ocorrências de furtos, em Rondônia, foram registradas no período de 35 dias em 2023. De acordo com informações do Observatório do Governo de Rondônia, a capital Porto Velho lidera esse ranking entre as cidades do estado.

Conforme os dados do Observatório, no período de 1º de janeiro a 4 de fevereiro deste ano, um total 3.757 ocorrências de furtos foram registradas nas delegacias de Rondônia.

No artigo 155 do Código Penal o crime de furto é descrito da seguinte forma: “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. O crime tem como pena a reclusão, de um a quatro anos, e multa, tendo como qualificadora e aumento de pena se o crime for praticado durante o repouso noturno.

Porto Velho fica na primeira posição entre as cidades do estado no que se refere ao crime de furto. Abaixo, veja os nomes das seis cidades que apresentaram o maior número de furtos em Rondônia, durante o período analisado.

Ocorrências por Município

Um comparativo entre 2022 e 2023, no período de 1º de janeiro a 4 de fevereiro, aponta que o número de ocorrências em Rondônia teve um aumento de 24,54%.

O delegado da Polícia Civil, Daniel Braga, explica que mesmo diante dos números apresentados, ainda há os casos de subnotificações.

Entre os vários motivos da subnotificação está a falta de registro de boletim de ocorrência.

“É importante que a vítima busque fazer o registro, pode ser até online, pois por meio desse registro é possível fazer mapeamentos da atuação dos criminosos e monitorar a área”, pontua.

Saiba como registrar boletim de ocorrência pela internet

A Delegacia Virtual funciona 24 horas e você pode acessá-la clicando no link: delegacialvirtual.pc.ro.gov.br. Então vá para área “Registrar nova ocorrência”.

Depois, preencha todos os dados corretamente, principalmente nome, endereço e telefone.

É preciso narrar o fato como ele realmente aconteceu. Caso queira, ainda pode imprimir o registro policial. Nesse portal também é possível acompanhar o andamento da ocorrência.

Fique atento

A solicitação de registro de uma ocorrência só poderá ser feita por uma pessoa maior de 18 anos ou responsável;

Na Delegacia Virtual só podem ser registradas ocorrências com apenas uma vítima. Nos demais casos é necessário se dirigir a uma Delegacia mais próxima;

O registro de ocorrência virtual não deve ser feito para casos de denúncias ou atendimentos de emergência no local do fato. Para atendimento de urgência e emergência, o cidadão deve ligar direto para o 190 da Polícia Militar (PM) ou 193 do Corpo de Bombeiros. Já para apuração de denúncias, pode ligar para o 197 ou usar o WhatsApp (69) 98439-0102 da Polícia Civil.

O BO só passa a ter validade após análise e aprovação do policial civil responsável pelo serviço.

