cerca-de-55-mil-pessoas-devem-receber-a-vacina-bivalente-contra-covid-19-em-palmas

Na segunda semana de campanha, foram aplicadas mais de 2 mil doses. Público-alvo inclui idosos e profissionais da saúde. Grupos prioritários já podem tomar a vacina bivalente

Grupos prioritários podem se vacinar contra a Covid-19 com a dose bivalente da Pfizer, em Palmas. Há duas semanas, a cidade está oferecendo o serviço nos postos de saúde da capital. A segunda geração dessa vacina contra Covid promete maior proteção contra a cepa original e também contra a ômicron.

No início da campanha, a cidade recebeu cerca de 20 mil doses e ainda aguarda mais duas remessas de doses. A expectativa é vacinar cerca de 55 mil pessoas em Palmas. Já na segunda semana de campanha, o município aplicou mais de 2 mil doses. O número é considerado positivo pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cerca de 55 mil pessoas em Palmas fazem parte do grupo prioritário para vacinação

O gerente da Central Municipal de Rede de Frio Valéria Paranaguá, setor responsável pela vacinação, lembra da importância da proteção. “É extremamente importante que esses grupos se vacinem com o imunizante Pfizer bivalente que é uma composição atualizada com as variantes e subvariantes que ocorreram no decorrer da pandemia”, comenta o gerente da Cemurf, Hugo Botelho.

A infectologista Sandra Gomes de Barros explica como a vacina bivalente ajuda na proteção contra a Covid-19. “Ela contém alguns componentes que vão atuar sobre a ômicron e sobre as suas variantes. A ômicron foi uma das variantes que mais acometeu os pacientes nos últimos tempos, então é importante a vacinação principalmente para aquelas pessoas que já tomaram duas ou três doses ou tomaram a dose única. É importante fazer essa vacinação que vai dar continuidade na proteção”, destaca a médica.

Confira os grupos prioritários para tomar a vacina bivalente:

Pessoas com mais de 70 anos

Moradores de instituições de longa permanência

Pessoas com deficiência

Pacientes com baixa imunidade

Comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Gestantes e puérperas

Profissionais da saúde

A vacinação ocorre em 15 Unidades de Saúde da Família, das às 17h. Não é preciso agendar, mas é importante observar o esquema vacinal. “Eu tomei as quatro doses, vou tomar a bivalente e se sair outra vou tomar também. Toda a população tem que tomar porque a gente tem que erradicar qualquer possibilidade de Covid novamente”, ressalta a servidora pública Vera Magalhães.

Servidora pública garantiu a proteção contra a doença

Quem também já garantiu a vacina foi o aposentado Iredes José dos Santos. “Já tomei todas as doses, sou adepto da vacina sem a menor dúvida, me sinto seguro pra viver”, comenta.

