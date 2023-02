Cerca de 80 mil alunos da rede municipal voltam às aulas em São José dos Campos

Rede ampliou atendimento neste ano com a municipalização de mais 17 escolas. 80 mil alunos voltam às aulas nesta quinta-feira nas escolas municipais de São José dos Campos

Divulgação/Prefeitura de São José dos Campos

Após quase dois meses de férias, cerca de 80 mil alunos voltam às aulas nesta quarta-feira (2) nas escolas municipais de São José dos Campos (SP).

Para o ano de 2023, a rede teve seu atendimento ampliado após 17 escolas serem municipalizadas, o que acrescentou 8,7 mil alunos para o ensino municipal.

Segundo a prefeitura, todos os alunos do ensino fundamental (incluindo o EJA) receberão materiais escolares individuais no início do ano letivo. O ensino infantil recebe materiais para uso coletivo que permanecem na escola.

A Prefeitura de São José informou que fará ações de conscientização no trânsito até o dia 3 de março. A campanha contará com agentes de trânsito na frente e nas ruas próximas aos colégios.

Em Taubaté, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (6). Na cidade, os alunos vão começar as atividades sem receber kits escolares, já que a compra ainda não foi definida pela prefeitura. Em Jacareí, o retorno é previsto para o próximo dia 13 de fevereiro.

