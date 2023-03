Cerca de 98% dos vereadores do Alto Tietê se declaram cristãos, aponta levantamento

Entre os 125 parlamentares que responderam aos questionamentos, apenas dois disseram ser de outras religiões. Especialista fala ao g1 sobre importância da diversidade religiosa e impactos da falta dela no Legislativo. Mais de 98% dos vereadores do Alto Tietê se consideram cristãos

Dados enviados pelas Câmaras Municipais a pedido do g1 mostram que cerca de 98,4% dos vereadores do Alto Tietê se declaram cristãos. O levantamento, que tem informações de 128 dos 160 parlamentares em exercício até fevereiro de 2023, aponta que apenas dois seguem outras religiões.

O balanço inclui Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O Legislativos de Biritiba Mirim também foi questionado, mas não enviou informações (confira abaixo os dados por cidade).

Do total, 60,9% dos vereadores são católicos e 30,4% evangélicos. Outros 7,2% se declaram cristãos, mas sem religião definida. A região tem ainda, pelo menos, 1 vereador espírita, que atua na Câmara de Mogi das Cruzes, e 1 umbandista, em exercício no Legislativo de Arujá. Juntos, não representam nem 2% do total.

Vale destacar que dois parlamentares de Poá não tiveram a religião informada. Outros 16 de Itaquaquecetuba não quiseram responder ao questionamento, enquanto três – dois católicos e um evangélico –, apesar de terem enviado informações, não tiveram o nome e nem o partido identificados pela Câmara Municipal.

De acordo com o último Censo Demográfico, realizado em em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 64,6% da população se declarava católica, enquanto 22,2% era evangélica. Já em 2020, uma pesquisa do Datafolha apontou que 50% dos brasileiros eram católicos, 31% evangélicos e 10% não tinham religião.

Sem representatividade

Embora se assemelhem aos índices da população brasileira, os percentuais registrados entre os vereadores do Alto Tietê são um alerta para a questão da representatividade religiosa. O professor Marcio Ponzilacqua da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto explica que a pouca diversidade no Legislativo faz com que muitos segmentos fiquem sub-representados. É o caso das religiões afro-brasileiras, por exemplo.

“Elas têm que ser protegidas no sentido da imunidade tributária, no sentido da proteção das organizações religiosas, dos coletivos que elas representam, dos ministros de culto e dos indivíduos que participam. Você tem uma série de elementos e dimensões que precisam ser reconhecidas. E são grupos que crescem. A umbanda tem crescido muito entre as camadas da população, de classe média, jovens e brancas”.

“Muitos acabam se identificando, justamente, por causa desses preconceitos que existem na sociedade. É preciso levar sim esse debate para o Legislativo. Quer o Legislativo municipal, quer o estadual, quer o federal, onde elas estão sub-representadas. Também sub-representadas no judiciário, sub-representadas no executivo”, comenta o especialista.

Marcio lembra a que liberdade religiosa dá direito a crer no que quiser, o que inclui não ter crença alguma. Exatamente por isso, uma preocupação importante tem a ver com a forma como os vereadores lidam com pautas que não estão, necessariamente, associadas as suas crenças e segmentos morais. Isto porque, independentemente da religião, o parlamentar deve governar para todos e precisa estar aberto a acolher, inclusive, demandas, de eleitores com práticas opostas as suas.

“[Por exemplo], eu me dizer cristão não é problema, o problema é o tipo de leitura que eu faço do meu cristianismo. Muitas vezes, as leituras que se fazem são leituras distorcidas, inclusive, que não têm respaldo na teologia, nas evoluções das leituras bíblicas, muito fundamentalistas. São fundamentadas em textos separados da bíblia. Você tira ela do contexto, tira do conjunto e, claro, vai ter conclusões absurdas até.como, por exemplo, se cristo defendesse as armas. Isso é uma contradição”.

“O legislativo não pode ser um legislativo sequestrado por um grupo religioso. Isso é perigoso”, destaca Ponzilacqua.

“As pessoas falam: ‘religião e política não se misturam’. [Pelo contrário], se misturam. Todos nós somos seres políticos e não tem como deixar de ser. Eu posso ser até não ser um político por omissão, por não querer participar, mas eu sou um ser político. Obviamente, quando estou dizendo que as religiões não podem se misturar, acaba acontecendo o contrário. Essas pessoas que argumentam isso, cinicamente, são as que mais participam ativamente do cenário político”.

Atenção na hora de votar

Fiel levanta exemplar da Bíblia, livro sagrado do cristianismo; religiões católica e evangélica predominam entre vereadores do Alto Tietê

Wirestock/Freepik

Os vereadores têm suas responsabilidades, mas também é um papel do eleitor garantir a escolha de representantes que se preocupem com a sociedade como um todo. Ponzilacqua explica que o primeiro passo para isso é se manter informado e estar interessado em conhecer os candidatos a fundo.

“Me permito contar aqui uma situação que passei na fila da eleição na minha cidade de origem. Tinha uma pessoa e ela dizia que no dia anterior tinha na igreja dela uma reunião em que eles tinham que decorar, falar em voz alta, os nomes dos candidatos que os pastores, ministros de culto, ditavam pra eles. Isso é um absurdo, quase um voto de cabresto. O eleitor tem que ficar muito atento. Ele não tem que votar em quem seu ministro de culto vota ou induz a votar. Isso viola até a liberdade de consciência”.

“Há uma falta de uma educação mais apurada. Não é que o nosso eleitor não seja íntegro. Ao contrário. Ele sabe escolher, ele sabe, inclusive, barganhar as eleições. Só que ele não poderia ficar só nesse nível. Tem que ir além. Lá na cabine você está livre ou deveria estar para votar nos candidatos que você se sente a vontade”, ressalta.

“Ser religioso não é garantia que aquela pessoa tem um comportamento ético na sua conduta como legislador, como representante do povo. É preciso fazer essa análise um pouco mais apurada e ela é um pouco mais exigente. Nós, enquanto uma sociedade do descarte, do imediato, às vezes as pessoas não querem esse trabalho de olhar o histórico, o compromisso, o engajamento, o que ele fez. Às vezes as pessoas querem resultados imediatos e nem sempre o resultado imediato é bom. Às vezes o bom candidato é aquele que trabalha durante décadas para um resultado ótimo”.

