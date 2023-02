Cerca de US$ 300 mil são achados em lataria de carro na Régis Bittencourt, SP

Carro seguia de São Paulo para o Paraná. Um homem foi preso. Cerca de R$ 1,5 milhão são achados em lataria de um carro na Régis Bittencourt, SP

A Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de US$ 300 mil escondidos na lataria de um carro na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Registro, no interior de São Paulo. O motorista foi preso.

O dinheiro foi encontrado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 439 da rodovia, nesta quarta-feira (15). Os policiais abordaram um carro que vinha de São Paulo e seguia para o Paraná.

Ao conversar com o motorista, que estava sozinho no veículo, os policiais notaram que ele apresentava nervoso além do normal, levantando suspeita de algum ilícito. Os policiais iniciaram uma vistoria minuciosa no veículo.

Após intensa procura, a equipe localizou US$ 300 mil na região do porta malas, no interior das laterais do veículo. O dinheiro estava em pacotes e é o equivalente a mais de R$1,5 milhão.

O homem de 37 anos, que não possuía nenhuma comprovação de origem do montante, informou que havia sido contratado para pegar o dinheiro na capital paulista e levar até Cascavel (PR), onde provavelmente o dinheiro seria levado para o Paraguai.

O homem foi preso e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Registo.

