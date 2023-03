Cerca de16 kg de maconha são apreendidos na Zona Norte de Aracaju; um homem foi preso

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Droga apreendida em Aracaju

PM/SE

16,15kg de maconha foram apreendidos no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju, nesta quinta-feira (2). Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, durante rondas as equipes receberam a informação de que dois homens estariam traficando drogas ao lado de uma praça na região.

Ao chegarem ao local informado, os militares encontraram dois suspeitos, um deles estava com uma sacola em mãos e, ao perceber a presença da polícia, jogou o pacote e correu. Os policiais verificaram que se tratava de um tablete de maconha.

Ainda durante a ocorrência, foi encontrado um saco com tapetes de droga semelhantes ao que havia sido jogado. Na ação policial, um homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Vito Califano