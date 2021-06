Cercasi non Infermieri per ricoprire il ruolo di Infermiere. Scandalo all’NHS.

Cercasi non Infermieri per ricoprire il ruolo di Infermiere. RCN denuncia lo scandalo della NHS presso il governo d’oltre manica.

Un vero e proprio scandalo sta colpendo l’NHS (l’organizzazione sanitaria del Regno Unito).

Il Royal College of Nursing (RCN), l’equivalente inglese della nostra FNOPI, ha denunciato ufficialmente al governo l’inserimento da parte dell’NHS di personale senza titoli in ruoli infermieristici.

La notizia viene riportata dal quotidiano The Guardian.

Il sistema inglese continua il suo momento di forte crisi.

Attualmente risultano 35.000 le posizioni infermieristiche vacanti.

Secondo quanto denunciato dall’RCN, per sopperire a questa mancanza l’NHS avrebbe pubblicato annunci e promosso selezioni in cui i candidati non erano corredati dai necessari titoli abilitativi.

L’accusa ha comprovato come, inoltre, in molte di essere non era necessaria l’iscrizione all’albo nazionale.