Cerchi casa? Perché non comprare o affittare un’isola, invece…

Sono tantissime le occasioni online – più o meno tutte provenienti dal sito americano Private Islands – che potrebbero farvi girare la testa, se anche voi cercate una risposta allo sgomento del rientro in città. Per esempio l’isola di Pladda, un’isola privata con un proprio faro, da poco messa sul mercato per 426.267 dollari. L’isola è composta da quasi 28 acri di terreno, circa 11 ettari, e dispone di una casa con cinque camere da letto. C’è anche un bel giardino, un eliporto e un molo in pietra per il trasporto in barca. Un altro esempio è Iguana Island, un’isola privata nel Mar dei Caraibi, in vendita a 475.000 dollari. Meno di un trilocale a Milano. Sono 5 acri di terreno, una casa con tre camere da letto e due bagni. L’isola è a 12 miglia al largo della costa di Bluefields, Nicaragua, e garantisce nuotate in perfetta tranquillità, pesca abbondante e tramonti mozzafiato. Ma non sempre i luoghi isolati in commercio si coniugano al confort. Il problema di molte isole è la mancanza di acqua corrente, la necessità di installare pannelli solari o un eliporto. Se tuttavia siete gente spartana e vi bastano due cuori e una capanna, cresce enormemente la scelta di isole in vendita a prezzi più che abbordabili, come spiega Il Sole 24 Ore riprendendo un articolo del New York Times. Il mercato – se resta sicuramente di nicchia – pare essere in crescente fermento negli ultimi anni. Tra le 675 isole presenti sul sito analizzato, 545 sono private, 110 sono porzioni di terreno e 20 sono penisole.

Photo by Sacha Gregoire on Unsplash

Se non volete comprare un’isola, è anche possibile semplicemente affittarla, magari per un evento (davvero) speciale. Valutando le isole per le quali viene dichiarato il prezzo di vendita, 304, la forbice di prezzo è per tutte le tasche: si va dai 160 milioni di dollari per l’isola Rangyai, in Thailandia, ai soli 40.000 dollari per l’isola Mangrove a Panama, grande poco più di 1 ettaro. Fa concorrenza a tantissimi box della capitale, tanto per intenderci. Attenzione però: spesso (ma non sempre) il prezzo basso è legato al fatto che molte isole sono particolarmente soggette a cicloni e inondazioni, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il sito americano contiene anche 4 annunci sul territorio italiano: l’Isola delle Sirene, di fronte a Taormina, che risulta venduta; l’Ottagono San Pietro, uno dei quattro ottagoni della laguna veneta; un lotto di terra sull’isola di Ustica e l’isola Viscontea, un isolotto fluviale sull’Adda, a Lecco, che però sfiora i 2 milioni di dollari.

