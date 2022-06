Cerchi i migliori siti di cam per adulti in Italia

Aggiornato: 8 aprile 2022

Cerchi i migliori siti di cam ? Non essere timido e ho preparato alcuni dei migliori siti di webcam per adulti in cui ragazze sexy si esibiscono dal vivo solo per te.

I contenuti mostrano

I migliori siti di webcam: confronto rapido (aprile 2022)

I migliori siti di cam del 2022: recensioni complete di siti di cam

I migliori siti di webcam possono essere difficili da trovare. Sono stato in questo settore per 8 anni e ho speso 5 cifre su diversi siti di webcam, alcuni sono buoni e altri sono cattivi. In questo articolo ti aiuterò a vedere la differenza e a mostrarti solo il meglio. Il resto dipende da te.

Cosa differenzia tutti questi siti Web dal resto della concorrenza?

Beh, dipende, ma i fattori più importanti da tenere d’occhio sono:

prezzo del sito cam (prezzo del token, prezzo al minuto)

età del sito web (storia, credibilità online, feedback degli utenti)

sicurezza (protezione https del sito web, punteggio spam positivo, sicurezza della carta di credito)

privacy (fatturazione privata, estratto conto privato della carta di credito)

cam girls (numero di modelli di cam, modelli di cam fidati e famosi)

I migliori siti di webcam del 2022: suddivisione per categoria

Siti Cam gratuiti

Quando ho scritto “cam gratuite”, intendevo i siti di webcam in cui puoi guardare le webcam pubbliche dal vivo senza pagare nulla, ma ovviamente c’è sempre un’opzione per pagare lo spettacolo privato. Iniziamo con le webcam per adulti gratuite .

Siti Cam Premium

Le webcam premium sono in realtà siti di webcam in cui devi pagare per uno spettacolo privato per vedere qualsiasi cam di nudo.

Questi siti sono:

LiveJasmin ; Flirtare4 Gratis ; NudeLive.cam ; camme ; vivo ; MyFreeCams .

Continuiamo con l’elenco e spieghiamo quali siti di cam sono i migliori per te…

nudelive.cam è un sito di chat per adulti con video dal vivo, dove puoi chattare con ragazze amatoriali in cam o vere pornostar dal vivo mentre le guardi esibirsi sulla loro webcam. Le chat video sono dal vivo e stai chattando dal vivo con l’esecutore della cam.

Gli artisti che lavorano su nudelive.cam pubblicano i contenuti direttamente dalle loro case per te. Le ragazze in cam che ci lavorano vengono da tutto il mondo, di ogni tipo immaginabile e davvero belle.

Puoi sfogliare i modelli per età, sesso, aspetto e cose stravaganti, ci sono molte opzioni per vedere lì, ragazzi, ragazze, coppie e persino spettacoli fetish speciali.

Ogni artista di cam ha la sua biografia che puoi leggere e visualizzare le loro foto e video di esempio.

MODELLAZIONE.CAM

Modeling.cam — Modeling ha sede in California. Questo sito di webcam è stato avviato nel 2011, l’idea era semplice ed è rimasta tale: facile da usare e disponibile per tutti da guardare: trova il tuo modello di cam preferito e goditi lo spettacolo.

Se lo desideri, puoi anche accedere allo spettacolo privato e c’è un’opzione per spiare gli spettacoli privati. Invece di pagare il prezzo intero per lo spettacolo privato, lo spionaggio ti consente di vedere lo spettacolo privato per una frazione del prezzo reale.

Prezzo del token Modeling.cam s:

Se acquisti token tramite bonifico, assegno o vaglia, puoi acquistare qualsiasi importo superiore a $ 159,99, che verrà accreditato a $ 0,08 per token. Ad esempio, un acquisto di $ 350,00 ti farebbe guadagnare 4.375 token.

CAMME DA FUOCO

FireCams è uno dei migliori siti di webcam per adulti gratuiti in circolazione.

È pienamente funzionante da più di cinque anni ed è in continua crescita: più modelli, migliore qualità video, sito web più amichevole.

Qual è il migliore su FireCams?

– Molti tipi di chat e moltissimi contenuti gratuiti. Naturalmente, ci sono anche abbastanza opzioni a pagamento.

– Più di 14000 ragazze ordinate in diverse categorie. Tanto divertimento per tutti!

– Funzionalità interattive che consentono agli utenti di essere davvero “lì”:

Buzz e SuperBuzz consentono di controllare il vibratore del modello.

Suggerimenti e regali fanno sì che la modella faccia cose extra sexy.

Cam2Cam accende la fotocamera e il microfono dell’utente consentendo di saltare la parte di digitazione.

– Fan Club per utenti dedicati interessati a video, foto e offerte esclusivi. FireCams suona alla grande, giusto?

LIVEJASMIN

LiveJasmin — è iniziato nel lontano 2001 ed è uno dei più antichi siti di webcam dal vivo per adulti che ci siano, in competizione con Chaturbate e Bongacams, ma è ancora quello che stabilisce gli standard per tutti gli altri siti di cam girl che abbiamo online oggi.

Quello che mi piace di LiveJasmin è la loro interfaccia pulita e facile da usare, le funzionalità multilingue e le fantastiche ragazze in webcam (dalle mamme in webcam alle ragazze giovani) da tutto il mondo.

L’unico aspetto negativo è che devi pagare per lo spettacolo privato per vedere qualsiasi azione o videocamera di nudo.

Prezzi del token/credito LiveJasmin :

A questo prezzo otterrai davvero uno spettacolo fantastico, ed è tempo ben speso, con alcuni dei modelli più belli di tutto il mondo.

Leggi la recensione completa di Livejasmin qui

BONGACAM

Bongacams — ha sede in Europa, in realtà nei Paesi Bassi. È iniziato nel 2012 ed è diventato rapidamente uno dei migliori siti di webcam al mondo. Quello che mi piace delle bongacam sono le sue opzioni linguistiche e l’interfaccia facile da usare, che ti permette di scegliere la tua categoria specifica.

Il sito Web è davvero ben progettato e ti consente di guardare le webcam gratuite, ma ovviamente puoi anche pagare per gli spettacoli privati.

Le prestazioni della webcam sono davvero belle e la qualità della cam è ottima. Ciò che può essere fastidioso a volte è il banner pop-up con l’offerta di aderire per ricevere uno sconto.

Prezzo dei gettoni Bongacams :

Pagamento con carta di credito:

L’acquisto minimo è di 50,00 € per 455 gettoni . Tutto ciò che invii oltre 50,00 € ti verrà accreditato al costo di 0,11 € per token (ad esempio se invii 360,00 € riceverai 3280 token )

Leggi la recensione completa del sito bongacams qui

STRIPCHAT

Stripchat — è facile da usare. Il design e l’esperienza utente sono davvero buoni, con una qualità video ok e modelli fantastici. Molti modelli possono essere trovati online o offline su questo sito di cam. Quello che mi piace di più è la possibilità di guardare le ragazze in cam gratis senza registrarti e puoi acquistare foto o video dalle ragazze in cam che ti piacciono.

Tipi di pagamento: • Epoch, SegPay: Visa, MasterCard, Discover, Driver Club, JCB, Maestro • PayPal • Paysafecard • Bitcoin + Altcoin

Prezzi/prezzi dei token Stripchat :

La tua carta di credito verrà addebitata in modo sicuro una sola volta senza addebiti o obblighi ricorrenti.

Leggi la recensione di stripchat cam qui

LE MIECAMERE LIBERE Iniziato nel lontano 2002 e diventando uno dei migliori e più popolari siti di webcam , myfreecams ha oltre 100.000 modelli di webcam. Fa il suo lavoro. È piuttosto semplice da usare ed è utilizzato principalmente da modelli di webcam amatoriali, perché se vuoi iniziare a fare cam, mfc è il punto di partenza. E se vuoi vedere modelle amatoriali in webcam e ti piace vedere contenuti nuovi e freschi, allora questo è il sito di camgirl che fa per te. Quello che non mi piace del sito è il design; ha sicuramente bisogno di una riprogettazione e spero che questa recensione venga notata da qualcuno di myfreecams. Prezzo del token Myfreecams:

Leggi la recensione di myfreecams qui

CAM4

Cam4 — è uno dei più recenti siti europei di modelli di webcam per adulti, con molto da offrire. Ha un ottimo design moderno, con opzioni multilingue, fantastiche webcam e modelli di webcam, un’interfaccia facile da usare e la possibilità di cercare tramite tag per trovare il tuo modello di webcam perfetto e vedere cosa possono fare i tuoi feticci per te.

Iniziato nel 2007, ha già vinto alcuni fantastici premi in cam ed è qui per rimanere di sicuro.

Quello che ho amato di più di cam4 è il loro supporto; sono sempre lì e davvero utili. E sì, certo, ECONOMICO di sicuro

Leggi la recensione di cam4 qui

CAMSODA – quello che mi piace di Camsoda è che puoi sfogliare e trovare centinaia di modelli di camme online.

Sono innovativi in ​​quello che fanno e non si concentrano solo sulla modellazione di webcam standard e vecchia scuola. Camsoda ha pornostar che lavorano sul loro sito Web, spettacoli di sesso dal vivo in realtà virtuale e una cam house con telecamere VR.

Hai molto più controllo con i tuoi token e otterrai molto per i tuoi soldi. C’è un fuck bot, spank bot e sybian bot che puoi controllare con il diverso numero di token.

La categorizzazione è fatta bene e se ti piacciono i diversi feticci, questo sito Web può realizzare tutti i tuoi sogni. Davvero un sito di cam unico e un giocatore sorprendentemente nuovo nel settore.

Oltre a guardare le ragazze che si spogliano gratuitamente e spettacoli di sesso dal vivo, hai sempre la possibilità di prenderle anche in privato.

Prezzi/prezzi dei token Camsoda :

Se non sei ancora sicuro di quale sito web scegliere dall’elenco, ti consiglio vivamente Modeling.cam: sanno cosa stanno facendo e sono ECONOMICI — sì.

Leggi la recensione di camsoda qui

Camster ed io abbiamo sempre avuto una strana relazione. A volte mi piace e a volte no, ma non posso negare che il sito Web ha molti modelli di webcam interessanti da mostrare e offrire. Una volta su questo sito di chat, noterai bellissime ragazze in webcam dal vivo di tutte le razze.

Quello che non mi è mai piaciuto di questo sito è il design vecchio e confuso; hanno sicuramente bisogno di lavorare un po’ su questa parte.

Ma quello che mi è piaciuto è il fatto che le ragazze in webcam che lavorano qui possono darti più tempo e attenzione piuttosto che chattare con decine di altri membri.

Prezzo Camster per chat e spettacoli privati?

Leggi la recensione del camster qui

Uno dei siti di webcam più antichi e parte delle reti di ricerca di amici , vanta un ottimo design ed è facile da usare. Cams è un ottimo posto per trovare alcuni dei migliori modelli di webcam online.

Quello che non mi piace del sito è la mancanza di modelli di cam che lavorano lì, dovrai sforzarti se vuoi trovare il modello di cam perfetto da guardare.

La navigazione è facile e le categorie sono migliori rispetto a qualsiasi altro sito di cam; entrano davvero nei dettagli quando si tratta di trovare la tua categoria fetish perfetta.

Prezzi/prezzi dei token Cams:

I modelli stabiliscono i propri prezzi al minuto. Dopo aver scelto un modello con cui entrare in chat nuda/privata, vedrai il prezzo al minuto. Puoi scegliere di accettare o annullare in quel momento.

Leggi la recensione completa di cams.com qui

Online con noi dagli anni ’90, è davvero un leader quando si tratta di siti di webcam per adulti e dell’intero settore della modellazione di webcam .

Sono stati i primi a stabilire gli standard e costruire la rete che supporta i video in streaming in continua crescita e molto altro ancora.

Li adoro e, come LiveJasmin, seguono sempre gli standard, mantenendo la qualità e stabilendo gli standard sia per i prezzi che per l’innovazione.

Leggi la recensione completa di flirt4free qui

Altri siti di webcam dal vivo che puoi visitare e trovare la tua cam girl preferita:

Breve storia dei siti di cam

Una delle prime personalità della webcam, e uno dei migliori siti di webcam, è stata la JenniCam nel 1996; è stata la prima persona a mostrare le sue attività quotidiane in tutta la webcam.

Il resto è storia. Con il miglioramento della tecnologia, sempre più siti di sex cam sono diventati disponibili online, uno dei primi siti di cam è stato LiveJasmin. Questo sito di webcam ci ha mostrato che è facile lavorare e trasmettere online, mentre allo stesso tempo guadagnarsi da vivere.

E sostengo al 100% la sex cam dal vivo a pagamento. Non puoi continuare a creare un contenuto migliore se nessuno lo paga.

Conclusione:

Spero che questo articolo e i migliori siti di cam qui menzionati ti siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze e se avete domande.

Non possiamo essere esperti su tutto, quindi per ulteriori letture sui siti di webcam potrei suggerire readysetcam.com .

Grazie per la lettura e buona fortuna per aver trovato il tuo sito di cam preferito e la ragazza sexy in cam.