cerchi-lavoro-nel-digitale?-telegram-e-iliad-assumono

“Il lavoro sarà il motore della ripartenza”: è questo il messaggio comunicato nel giorno del Primo Maggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Se il lavoro cresce, cresce la coesione della nostra società”. Ed è questo uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che punta a favorire l’inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali. La versione definitiva (222,1 miliardi di euro), trasmessa dal governo al Parlamento, assegna alla digitalizzazione 49,2 miliardi di euro, alla rivoluzione verde 68,6 miliardi, alle infrastrutture 31,4 miliardi, all’istruzione e ricerca 31,9 miliardi, all’inclusione e coesione 22,4 miliardi, alla salute 18,5 miliardi. L’impatto sulla crescita economica sarebbe di 3,6 punti percentuali di pil maggiore rispetto allo scenario base nel 2026. Nell’ultimo triennio dell’orizzonte temporale (2024-2026), l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Intanto, ecco alcune posizioni di lavoro nel settore digitale, raccolte nella consueta rubrica Wired Jobs per il mese di maggio, da Telegram a Iliad fino a ShopFully.

Telegram

L’annuncio del nuovo aggiornamento alla versione 7.7 dell’app di messaggistica istantanea ha portato con sé anche nuove posizioni di lavoro aperte presso Telegram. L’azienda non comunica alcun vincolo geografico alla ricerca per ampliare il suo “piccolo team di sviluppatori famosi in tutto il mondo, selezionati in contesti multilivello”. Ecco le figure ricercate dalla compagnia di Pavel Durov, l’amministratore delegato e fondatore che cerca, tra le altre figure, un assistente personale: dovrà gestire il calendario, le prenotazioni e organizzare i trasferimenti. Fra le altre cose è richiesto un “alto quoziente intellettivo” (sic).

Moderatore di contenuti: inglese fluente, dovrà utilizzare una interfaccia specifica per sistemare manualmente i contenuti secondo le linee guida fornite. Richieste doti analitiche, reazione rapida e attenzione al dettaglio. Traduttore: per interfaccia app e sito web, richiesta conoscenza fluente dell’inglese e nativa in un’altra lingua, abilità di comunicazione scritta eccellente e cura del dettaglio. Lavorerà alla traduzione dei post del blog, e altri testi con alta precisione e deadline “ambiziose”.

Ingegnere software C/C++: con esperienza di lavoro su progetti scalabili e protocolli di rete, Linux e con uno storico di risultati di vertice in contesti di programmazione. Dovrà lavorare sui motori di memoria dati di basso livello customizzati di Telegram distribuiti in diversi data center. Ingegnere site-reliability, che dovrà identificare e risolvere potenziali problemi di affidabilità, automatizzare operazioni di routine, migliorare la tollerabilità degli errori nell’infrastruttura a multi-data center di Telegram. Un contabile junior, con esperienza nell’uso di QuickBook o Xero, in adesione ai principi contabili internazionali Ifrs.

In ogni caso, per inviare la propria candidatura bisogna contattare il Jobs bot, comunicare le informazioni richieste e, in caso di ammissione, sostenere una serie di test.

Iliad

Posizioni aperte in dieci aree differenti in Iliad, l’operatore telefonico che sta implementando la propria infrastruttura di rete radio mobile in Italia. Il reparto ingegneria è quello che richiede il maggio numero di assunzioni per diverse specializzazioni: microwave, core network expert, integration & monitoring, radio network optimizazion, radio design (a Milano), due senior radio planning (a Milano e Roma, per ambito normativo e istituzionale); drive test and optimization (a Mestre).

A Milano, per il settore Ict e sistemi informativi, Iliad sta cercando due sviluppatori, un full stack python e un Php, più un esperto in sistemi di sicurezza. Per l’area marketing spazio a un community specialist e per uno stage nel marketing di prodotto. L’area Pr e comunicazione corporate richiede uno specialista della comunicazione interna, mentre il dipartimento Finanza ha bisogno di un contabile senior.

In ambito commerciale ci sono opportunità come acquirente di contratti di locazione per siti radio in Toscana e Campania, assistenti di negozio a Roma e Genova, ambassador nell’area distribuzione e logistica al cliente. Non mancano le richieste per installatori e manutentori (Treviso, Brindisi, area laghi Lombardia, Valtellina, Bologna, Lazio). A Bologna e Vicenza, Iliad ha bisogno di un supervisore del lavoro di installazione della rete radiomobile, rapportandosi anche con i subfornitori e subappaltatori selezionati dall’azienda. Candidature aperte anche nel customer care (Milano).

ShopFully

Tech company italiana dedicata al drive-to-store, lo sviluppo di soluzioni digitali volte a generare traffico nei negozi fisici, ShopFully segnala 14 posizioni aperte in diverse città, anche “full remote” per rendere più “agile” l’opportunità di lavoro. Tra queste, dieci sono per sviluppatori di profili diversi.

A Bologna, Cagliari, Milano oppure da remoto, si cercano tre Android developer, uno junior e due di media anzianità, più uno sviluppatore iOS. La persona verrà inserita in un team cross-funzionale e si occuperà dello sviluppo dei tool interni e SDKs utilizzati dalle app di ShopFully, creazione rapida di prototipi per nuove funzioni, supporto ai team tech e di prodotto nella definizione delle nuove soluzioni da sviluppare. Richiesta la conoscenza di Kotlin, Git / Git-flow, JUnit 4 e/o 5, Assertj, Tdd (figure Android); Swift, Objective C, OOP, TDD, SDK (figura iOS)

Tre web developer React&Node.Js, media anzianità: dovranno progettare e sviluppare applicativi di nuova generazione, curando gli aspetti di Ux e Ui, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni attraverso il confronto continuo con i colleghi del team. Richiesta conoscenza di React, Html, Css, Javascript (ES6), Web Api, Javascript backend (Node.js), Git/ Git – flow/ Github Flow, protocollo Http.

Due backend developer (Php e Aws), media anzianità, per lo sviluppo e l’evoluzione dei servizi backend di ShopFully, progettare e sviluppare, con approccio DevOps, nuove componenti applicative cloud native. Richiesta conoscenza di Php e framework Mvc (CakePhp, Laravel, Symfony, etc.), Sql e NoSql, Aws, Node.js (preferibilmente su ambiente Aws Lambda).

Un media planner in stage per le campagne di digital advertising dei clienti. Con il supporto di colleghi esperti del team performance marketing, effettuerà stime di fattibilità, predisponendo il media mix più adeguato alle esigenze di progetto e monitorando i risultati. Richiesta ottima conoscenza dell’inglese.

A Napoli, oppure da remoto, uno sviluppatore frontend (React), si occuperà di curare l’evoluzione di uno dei prodotti B2C di ShopFully attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, e contribuire alle scelte tecnologiche di prodotto attraverso il confronto con i colleghi. Richiesta conoscenza di Javascript (React, Angular), Html, Css, Git.

A Milano, posto per un digital project manager per lo sviluppo di un progetto rivolto a clienti chiave di ShopFully. Integrato nel team marketing offrirà supporto tecnico al team commerciale nella fase iniziale di personalizzazione del progetto, assicurando il rispetto dei tempi e costi stabiliti per completarlo. Richiesti 2-3 anni di esperienza anche come consulente su progetti tech o di digital transformation, approccio data-driven e detail oriented.

Un digital product specialist (junior-medio) per il marketplace, team Italia e Australia, contribuirà alla realizzazione di prodotti innovativi, app e web site, nell’ambito di soluzioni omnichannel, in un’ottica user centred. Uno specialista contabilità, ragioniere o laureato in Economia, esperienza di almeno due anni.

Motor K

Un piano per reclutare entro fine anno oltre cento nuovi talenti, di cui oltre metà in Italia, lo ha avviato MotorK, fornitore cloud-native paneuropeo che fornisce soluzioni digitali innovative per il comparto digital automotive. I neoassunti si uniranno ai 250 dipendenti già presenti tra Italia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo.

Obiettivo della scaleup è accelerare il rilascio di nuovi strumenti digitali e tecnologici rafforzando il team di prodotto con la ricerca di manager di prodotto e data engineer; altre nuove figure dovranno aggiungersi al dipartimento tech: sviluppatori Java, backend, frontend, mobile, ingegneri devops.

In aggiunta, il quality assurance engineer (area tech) dovrà creare piani e strategie di test e il defect management, nell’ottica di aumentare il Quality of Service (QoS) fornito al cliente. Il designer di prodotto dovrà invece definire end to end il design dello stesso, con un mix di conoscenze Ui e Ux, mettendo l’esperienza utente al centro dello sviluppo del prodotto. Altre figure diffusamente richieste sono il software engineer, business development representative e il delivery specialist.

MotorK propone anche uno stage di affiancamento all’amministratore delegato, denominato “Shadowing the CEO”. A supporto della gestione strategica dell’azienda, la risorsa avrà la possibilità di vivere in prima persona un percorso di M&A e un round di fundraising.

Helply

Fondata nel 2019 a Udine, la software agency Helply è alla ricerca di sette nuove figure da integrare al proprio team di giovani professionisti del mondo digital, tutti under 35. Tra le candidature appena aperte ci sono tre figure diverse di sviluppatori: un backend developer e un Laravel backend developer, entrambi con almeno tre anni di esperienza in ruolo equivalente oltre a un frontend developer.

Posto anche per un devops engineer, con cinque anni di esperienza in ambito It, da coinvolgere nella realizzazione di soluzioni software con tecnologie come containerization, Orchestra, big data, machine learning e blockchain. Uno specialista con capacità di sviluppo su piattaforma WordPress e un project manager per la gestione e coordinamento in tutte le fasi del progetto. Oltre a un ambiente giovane Helply propone ai suoi “Happy coders” formazione interna continua con il team e con eventi nazionali ed internazionali ma anche sala relax con sofà, ping-pong e calcetto e caffè, frutta e acqua fresca sempre a disposizione.

Ennova

Azienda torinese specializzata in digital transformation, Ennova è alla ricerca di 300 addetti al customer care per lanciare il nuovo servizio di assistenza tecnica multicanale. In particolare, la selezione è aperta per 200 addetti a Pomezia (Roma) e 100 a Cagliari. Ai nuovi assunti sarà proposto un contratto di lavoro Ccnl telecomunicazioni: ai candidati sono richieste ottime competenze informatiche, passione e curiosità per il mondo delle tecnologia, spiccate attitudini comunicative e relazionali, orientamento all’obiettivo e alla risoluzione dei problemi.

Nata nel 2011, all’interno dell’I3P incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, Ennova conta oggi oltre mille addetti, di cui 47 ingegneri per ricerca e sviluppo, distribuiti su cinque sedi sul territorio nazionale (Torino, Milano, Roma, Cagliari e Oricola). Sono diverse le altre posizioni aperte indicate sul sito: esperto soluzioni It e supporto (Milano), assistenza tecnica on site (Triveneto e Lombardia), sviluppatori con 3-5 anni di esperienza per Js/NodeJs e BackEnd/FrontEnd senior (Torino o da remoto), Php/MySql (Pomezia), specialista marketing (Torino) e commerciale (Lombardia e Veneto).

Messagenius

Per gestire nuovi progetti con aziende nel settore trasporti, energia, telecomunicazioni, finanza, sanità, difesa e pubblica amministrazione, Messagenius cerca cinque nuove figure da inserire nel team di Roma.

La tech company specializzata in messaggistica istantanea aziendale cerca figure esperte in sviluppo Back-End in Node.js e database MongoDB, oppure full stack in Angular e/o React con esperienze in Javascript, Node.js, Api Rest e MongoDB. Gradite conoscenze in sicurezza informatica, encryption e architettura software. Si cercano inoltre esperti di sviluppo Android, in Java e Kotlin, capaci di realizzare app sicure, robuste e scalabili. Richieste esperienze di sviluppo su notifiche push, ottimizzazione delle risorse e leggerezza dell’app, servizi in background, Parsing XML, DB Room. Un altro profilo ricercato è quello di sistemista server Linux, che si occupi di DevOps, ottimizzazione delle risorse del server, monitoraggio, alert, prevenzione downtime, messa in sicurezza (hardening), fra le altre priorità. Sono già iniziate le selezioni per project manager It, per coordinare sia lo sviluppo dell’app in modalità Agile Kanban all’interno del team che la consegna dei progetti ai clienti.

Ikimi

Un hub di specializzazione nella trasformazione digitale rivolto a neo-diplomati, studenti universitari, manager e imprenditori: è Ikimi, Innovative knowledge institute Milano, un percorso di preparazione a livello tecnico, teorico e pratico e alta formazione in leadership. Non è richiesta una preparazione specifica per accedere ai corsi annuali e biennali, professionali, master o per aziende, dedicati a vari temi: programmazione, machine learning, data analytics, data strategy, project management, problem solving e digital management. I docenti sono professionisti che lavorano in realtà aziendali di livello internazionale, dove acquisiscono competenze fondamentali per fornire ai discenti una preparazione di alto livello.

Sae Institute

Quattro appuntamenti virtual open class e open day per illustrare i prossimi corsi in partenza nel campo della creatività dei media digitali: lo organizza online Sae Institute, da 25 anni a Milano, che per il mese di maggio prevede un fitto calendario di eventi gratuiti per introdurre ai mestieri di un settore che in Italia conta 835mila persone. Le open class saranno dedicate alla produzione e arrangiamento di un brano di musica elettronica (12 maggio), auto-tune nella produzione di urban music (13 maggio) e modellazione 3D per il gaming (14 maggio). I corsi dedicati a musica elettronica o urban sono rivolti a chi vuole approfondire gli aspetti della produzione (dalla composizione, al mix al mastering) e durano 8 mesi.

Gli open day dedicati ai corsi saranno tenuti il 29 maggio per illustrare i due diplomi accademici triennali di primo livello in produzione audio nonché in produzione video. Riconosciuti dal Miur, sono entrambi afferenti al sistema Alta formazione artistica musicale e coreutica. Saranno seguiti il 30 maggio dalla presentazione del corso biennale in music business (bachelor’s degree inglese) e del triennale in game art – game design (30 maggio). I corsi partiranno a ottobre 2021.