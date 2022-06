Ceretta, il trucco per farla durare tutta l’Estate, con questo segreto più di due mesi senza peli

In estate è un problema serio, anzi serissimo: i peli sulle gambe, sulle ascelle o i baffetti sul viso determinano le tue scelte giorno dopo giorno. Pensa a quante volte volevi andare al mare con gli amici o con il tuo lui e hai dovuto rimandare. E ancora, quella volta che volevi indossare un abito corto o uno shorts ma hai dovuto optare per un jeans lungo con 30 gradi all’ombra. E solo perché non hai preso l’appuntamento con l’estetista o non hai avuto tempo per la ceretta (nemmeno per il piano B: il rasoio). Una soluzione c’è, però: una volta che ti sei depilata, puoi rallentare la ricrescita dei peli con alcuni rimedi fai da te semplici ed efficaci.

1. Depilati con la luna calante: Vale il discorso contrario per i capelli che vanno tagliati con la luna crescente (esiste un vero e proprio calendario lunare). I giorni precisi per la depilazione sono quelli della luna calante per avere dei peli che ricrescono meno forti.

2. Depilati prima di aver mangiato: Il quando ti depili è quasi più importante della tecnica che scegli (ricorda che la ceretta ha effetti molto più duraturi rispetto gli altri). Non conta solo la luna calante ma anche il momento della giornata: mai depilarsi dopo aver mangiato se vuoi rallentare la ricrescita dei peli considerato che la pelle è più sensibile (è dovuto al maggior flusso sanguigno).

3. La ceretta sempre dopo il ciclo mestruale: Dopo tre giorni dalle mestruazioni: in caso contrario, la presenza maggiore di ormoni nel corpo favorisce una ricrescita più veloce.

4. Usa la pietra pomice: La pietra pomice ha un effetto esfoliante e si deve usare mentre fai la doccia, ma per avere dei risultati efficaci dovrai aspettare qualche settimana: da lì in poi la ricrescita si rallenterà.

5. La teoria del ghiaccio: Passare il ghiaccio o l’acqua fredda ogni sera prima di andare a dormire ha effetti che non immaginerai mai.

6. I benefici del tè verde: Sai bene che il tè verde ha infiniti benefici per la bellezza (sai perché devi berlo vero?) e aiuta anche a rallentare la crescita dei peli? Il motivo è semplice: riequilibra il livello ormonale. Se vuoi consigli di moda e trucco dalle nostre fashion blogger, Seguici sulla nostra pagina Facebook! basta un like!

