Cerioli e Arianna: ecco perché sono spariti dopo l’Isola dei Famosi

Che fine hanno fatto Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione? Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi la coppia si è tenuta a debita distanza dai social network, dove è molto seguita. Poche storie Instagram, pochi scatti. Diversi i fan che hanno prontamente chiesto spiegazioni all’ex tronista e all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due sono molto amati e la loro love story continua a far sognare parecchi italiani.

“Siete spariti da un po’… che succede?”, ha chiesto un follower ad Arianna Cirrincione durante un ask su Instagram. La replica della giovane modella, tra le corteggiatrici di Uomini e Donne più apprezzate, non si è fatta attendere:

“Avete ragione… Ma un po’ ci siamo presi del tempo per noi. In questi giorni, invece, stiamo aiutando i miei con il trasloco quindi siamo molto presi… ma torneremo presto!”

Dunque un break dai social e dalle luci della ribalta per riappropriarsi della propria quotidianità dopo tanti mesi di lontananza. Circa due: così tanto è durata l’avventura di Andrea Cerioli in Honduras. Una distanza che ha rafforzato ancora di più il legame tra Cerioli e Arianna.

Il modello – ex concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island Vip – è più che mai convinto della scelta fatta alla corte di Maria De Filippi. Arianna Cirrincione è la donna giusta per Andrea Cerioli, che non vede l’ora di mettere su famiglia con la sua compagna.

Nell’attesa la coppia è pronta a godersi le vacanze estive. Arianna ha rivelato ai suoi follower – oltre 800 mila – che trascorreranno qualche settimana di relax in Puglia e in Sardegna. Vacanze italiane quindi per la Cirrincione e Andrea Cerioli, come per tanti altri Vip di casa nostra.

Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip?

Nei giorni scorsi si è parlato con una certa insistenza di un coinvolgimento di Arianna Cirrincione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. In realtà, stando a quanto sussurrano i beninformati, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in lizza per la prossima stagione dell’Isola dei Famosi.

Del cast dovrebbe far parte, oltre alla fidanzata di Andrea Cerioli, pure Jeda, il fidanzato di Vera Gemma. Insomma i due dovrebbero fare da trait d’union all’ultima edizione che ha incoronato come vincitore lo youtuber Awed.