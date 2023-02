Cerveteri – Nuove telecamere per contrastare i furti

CERVETERI – L’allarme furti a Valcanneto non è cessato. E in più ormai da tempo gli impianti di videosorveglianza comunali sono fuori uso.

Un problema questo per cittadini e comitati che continuano a sollecitare il Comune affinché le telecamere tornino a funzionare diventando magari un deterrente per i ladri a caccia di appartamenti da svaligiare. Il Comitato di zona in particolare, con l’intervento social del suo presidente, Antonella Temperini, comunica l’avanzamento del piano.

«La Polizia locale – scrive – e l’assessora Appetiti hanno predisposto un nuovo progetto, partecipando anche ad un bando regionale. Questa scelta si è resa necessaria perché il costo di nuove batterie è elevato, inoltre non era stato predisposto un allaccio diretto con la polizia. Infatti le telecamera registravano e poi le immagini dovevano essere visionate in loco. Si è scelto così di mettere nuove telecamere. I tempi non dovrebbero essere molti lunghi o almeno lo spero».

Lo stesso comitato recentemente aveva chiesto controlli più costanti alle forze dell’ordine. «Effettivamente sono aumentati, in varie ore del giorno e della notte – conferma – e intanto è nostro compito pungolare l’amministrazione per una soluzione celere». E la Giunta risponde subito. «Il progetto è già pronto – conferma l’assessora alla Sostenibilità ambientale di Cerveteri Francesca Appetiti – visto che la Polizia locale ha partecipato al bando. Le telecamere verranno posizionate in tutti e tre gli ingressi. Gli impianti oggi esistenti non sono funzionanti perché la scelta di usare i pannelli solari non è stata conveniente per il costo alto della manutenzione».

Vittorio Ferla