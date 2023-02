Cervo exótico é resgatado dentro de casa em Guaíba

Animal encontrado estava agitado, mas sem nenhum ferimento aparente. Ele faz parte da espécie chital “axis axis”, de origem asiática. Cervo exótico é resgatado em Guaíba

Agentes da Secretaria do Bem-estar Animal de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, resgaram um cervo exótico na manhã desta quarta-feira (22), em uma residência no bairro Chácara das Paineiras.

Segundo a prefeitura do município, o animal da espécie chital “axis axis”, de origem asiática, teria invadido a casa e caído na piscina. A moradora do local acionou o Corpo de Bombeiros.

Ele foi levado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Porto Alegre, por meio da Patrulha de Meio Ambiente da Polícia Militar. Do Ibama, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

Ele estava agitado, mas sem nenhum ferimento aparente. O animal não tem risco de extinção.

Cervo exótico asiático da espécie chital “Axis axis” em Guaíba.

Gabriel Pires/DICOM – Prefeitura de Guaíba

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda existem outros animais dessa espécie no município. Relatos destacam que foram avistados também uma fêmea e dois filhotes. A Secretaria do Bem-estar Animal de Guaíba, junto ao Corpo de Bombeiros, intensificou as buscas para dar a destinação correta aos animais encontrados.

Apesar da alimentação do cervo consistir de pastagens e folhas de árvores e seus frutos, ele pode causar graves ferimentos com seus chifres e cascos afiados. Por isso, ao encontrar o animal a recomendação é manter distância e acionar as autoridades locais.

Vito Califano