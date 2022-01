cesare-bocci-una-furia-contro-mediaset,-scrive-un-post-e-il-popolo-del-web-lo-applaude

A sorpresa nella serata di domani, venerdì 7 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Vi starete chiedendo quale sia la novità, visto che nei mesi scorsi in realtà, il reality è andato in onda ogni lunedì ed anche ogni venerdì. Ad ogni modo, già da diverso tempo sembra che dovesse andare in onda, il 7 gennaio, uno speciale di Viaggio nella Grande Bellezza, un programma di Cesare Bocci, dedicato tra l’altro al Quirinale. Adesso però sono emersi nuovi dettagli e dopo la conferma il conduttore ha mostrato il suo disappunto. Ma cosa ha dichiarato Cesare Bocci?

Grande fratello vip, torna col doppio appuntamento in anticipo

Ebbene, nella serata di domani venerdì 7 gennaio 2022, in realtà non sarebbe dovuto andare in onda il Grande fratello vip ma una puntata speciale del programma Grande bellezza, di Cesare Bocci. Sostanzialmente però nelle scorse ore è arrivata la conferma che come di consuetudine andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Una volta venuto a conoscenza di questo, Cesare non è rimasto a guardare ma ha affidato alla sua pagina Instagram un duro sfogo.

Salta la messa in onda dello speciale di Viaggio nella Grande bellezza di Cesare Bocci

Il conduttore non ha negato di esserci rimasto male sopratutto per il fatto di non essere stato avvertito dall’azienda, ma di aver scoperto di questo cambio di rotta attraverso i siti web. Su Instagram così il conduttore avrebbe detto “A voi l’ardua sentenza”. Queste le parole scritte nella didascalia. A quel punto un follower gli avrebbe scritto “Cosa ci fai ancora a Mediaset?” e lui senza alcuna remora avrebbe scritto “Esatto”.

Lo sfogo del conduttore e le difese da parte di alcuni attori

Insomma, sembra proprio che Cesare non abbia nascosto il fatto di essere rimasto molto male per quanto accaduto. Il conduttore avrebbe anche ricevuto l’appoggio di diversi attori come Alessio Vassallo. Quest’ultimo avrebbe commentato dicendo “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso”. Anche un altro attore è sceso in sua difesa dicendo “L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro”.Mediaset non sembra abbia replicato e neppure Alfonso Signorini che a poche ore si è ritrovato a dover preparare una nuova puntata del reality.