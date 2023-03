cesena,-a-casa-serra-si-racconta-la-storia-del-cesena-calcio

Cesena, 14 marzo 2023 – Alle origini della squadra di calcio del Cesena. Sabato 18 marzo, dalle 15 alle 18, tornano le visite guidate alla Casa Museo di viale Carducci, organizzate dal Comune di Cesena, che vedranno gli studenti dell’Ite ‘Renato Serra’ nel ruolo speciale di ‘ciceroni’. L’appuntamento di sabato sarà, in particolare, dedicato alla squadra bianconera: le visite guidate dagli studenti saranno infatti intervallate, tra le 15 e le 16, da un intervento della Dirigenza del Cesena FC sulle origini della squadra che derivano dallo Sport Club Renato Serra.

Il tour sarà anche l’occasione per scoprire Casa Serra, da poco inserita nell’albo delle case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna, che nelle ultime settimane ha riaperto le porte alla città riaccendendo la curiosità di cesenati e visitatori tornati nelle antiche stanze un tempo abitate dall’intellettuale cesenate Renato Serra.

In occasione del nuovo ciclo di visite guidate, è stato inoltre inaugurato il percorso multimediale realizzato in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna, all’interno del progetto del circuito delle ‘Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna’, che comprende anche Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e, appunto, la Casa Museo ‘Renato Serra’.

Gli studenti ciceroni accompagneranno i visitatori alla scoperta dello storico edificio cesenate ogni terzo sabato del mese, fino al mese di maggio, dalle 15 alle18. Sono inoltre disponibili per le visite da parte di scuole medie (classi terze) e superiori nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30. La visita è gratuita, ma è possibile ad una classe per volta e va prenotata all’indirizzo raffaella.martina.prof@serraeducation.net.

Vittorio Ferla