Cesena, la stazione ferroviaria si rifà il look: il progetto, i tempi e i finanziamenti

Cesena, 30 marzo 2023 – Entra finalmente nel vivo il lungo e ambizioso iter di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, pensato con l’intento primario di risolvere i costanti problemi legati alla sicurezza dell’area a ridosso della quale si affaccia peraltro il più corposo nucleo di istituti scolastici superiori della città, frequentato quotidianamente da migliaia di studenti. E con loro ovviamente anche dal corpo docente e da tutto il personale che gravita intorno alle strutture.

Il primo passo lo compie Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) che si appresta a intervenire in quattro comparti: il fabbricato viaggiatori, le pensiline dei binari, la velostazione e le zone esterne adiacenti alla stazione.

Il valore complessivo dei lavori è di 8 milioni di euro, di cui 1,5 milioni (1 milione a carico di RFI e 500 mila euro a carico dell’Amministrazione Comunale) per la velostazione.

Il sindaco Enzo Lattuca, accompagnato da Antonello Martino della Direzione Ingegneria e Investimenti Stazioni di Rfi, ha effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere condividendo nuovi elementi soprattutto in relazione all’edificio che un tempo ospitava gli appartamenti del personale ferroviario e i locali di servizio, e che oggi potrebbe rappresentare una ulteriore risposta dell’amministrazione comunale alle esigenze del territorio.

La prima fase dei lavori, avviati alla fine del 2022, prevede gli interventi in ambito stazione: edificio, aree esterne e pensiline. Il cantiere in corso interessa il fabbricato viaggiatori ed è finalizzato al miglioramento sismico, con rinforzo delle murature al piano primo e irrigidimento del tetto e del controsoffitto dei locali situati al piano terra. In programma, a seguire, la riqualificazione dell’atrio, della sala d’attesa e dei servizi igienici, nonché la manutenzione della facciata e della copertura, con conclusione dei lavori a fine 2024.

“I lavori che interessano la Stazione ferroviaria della nostra città – commenta Lattuca – entrano nel vivo e ben presto, con la cantierizzazione dell’area esterna, tutti coloro che quotidianamente attraversano questa zona per ragioni di studio e di lavoro, se ne renderanno conto. In modo particolare, prima dell’estate, in parallelo con le attività già in corso e al fine di non creare disagio alle scuole, partiranno i primi interventi sulle aree esterne, a cominciare da quelle ‘lato Rimini’ per finire con quelle ‘lato Bologna’. In seguito, concluso l’anno scolastico, il cantiere si sposterà sul piazzale esterno. Si tratta di un intervento che rinnoverà l’intero comparto con il restyling delle pensiline sul primo e sul secondo marciapiede e che ci restituirà l’intero fabbricato viaggiatori, inclusi gli ampi spazi ad oggi inutilizzati e al centro di una rigenerazione. In questa fase della progettazione siamo alla ricerca di realtà interessate alla fruizione di tali spazi: si tratta infatti di un immobile posto in una zona strategica della nostra città, a poche centinaia di metri dal centro storico. L’area della stazione oggi al centro di un intervento di riqualificazione del valore complessivo di 8 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno i 10 milioni di euro del Pnrr riguardanti l’autostazione, fornirà nuovi servizi a tutti i cittadini e i visitatori favorendo la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio”.

Fra gli altri interventi sono previsti il ridisegno dei percorsi pedonali, la creazione di una corsia di sosta breve (Kiss&Ride), la realizzazione di una nuova pensilina alla fermata dei bus, di un parcheggio taxi e di stalli riservati alle auto di persone a ridotta mobilità. Il completamento dei lavori è programmato per la fine del primo trimestre 2025. Le nuove pensiline resteranno fedeli a quelle storiche grazie ad accorgimenti architettonici che consentiranno di salvaguardare gli stilemi originari.

Partiranno invece all’inizio dell’estate i lavori per la nuova velostazione, che utilizzerà gli spazi riconvertiti dell’ex magazzino merci della stazione per fornire un’area di posteggio coperta e sicura agli utilizzatori della stazione. La durata dei lavori sarà di circa due anni. Il progetto, sviluppato in sinergia con l’Amministrazione Comunale, punta alla riqualificazione delle aree di stazione e ad una maggiore interconnessione fra mezzi di trasporto collettivi e sostenibili.

Rfi e Comune di Cesena stanno inoltre definendo le caratteristiche di un percorso protetto per il collegamento fra la stazione ferroviaria, la velostazione e la futura nuova autostazione, quest’ultima oggetto di concorso di progettazione bandito dal Comune.

