Cesp aumenta vazão de água na Usina Hidrelétrica de Porto Primavera após volume de chuvas acima da média

A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) deliberou o aumento gradativo da vazão de água liberada pela Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, no Rio Paraná, em Rosana (SP), com expectativa de que se atinja 11 mil m³/s nesta terça-feira (14).

Segundo a empresa, a elevação é decorrente do volume de chuvas acima da média para o período nos rios que formam a bacia do Paraná, em especial o Rio Grande e o Rio Paranaíba.

Este aumento de vazão, conforme a Cesp, é necessário devido às aberturas das comportas de outras usinas hidrelétricas localizadas à montante (acima) da barragem de Porto Primavera.

“É importante destacar que esse tipo de operação durante o período de cheias é normal, na qual a liberação da água ocorre de forma segura e monitorada 24 horas por dia, seguindo as regras operativas definidas pelos órgãos reguladores”, reforçou a Cesp.

A companhia ainda destacou que o nível de água do Rio Paraná no trecho à jusante (abaixo) da usina depende também das vazões provenientes do Rio Paranapanema, que não decorrem do controle da companhia.

A Cesp ressaltou que, em caso de informações relevantes, as comunidades que vivem na área de atuação da empresa serão informadas, como forma de transparência em suas operações.

