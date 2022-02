“C’est inacceptable !” : folle de rage, Myriam Palomba quitte TPMP après un débat sur la vaccination

Les décibels sont montés très, très, très haut sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce vendredi 3 février, Cyril Hanouna recevait notamment Thierry Moreau et Myriam Palomba, venus débattre de la vaccination alors que le journaliste a été menacé pour ses positions il y a quelques jours. “Attablé tranquillement, en famille, à la terrasse d’un café parisien. Un homme s’approche et me dit : ‘Vous êtes un collabo. Le collabo d’un régime dictatorial. Il faut vous taire. Il faut arrêter de parler. Le jour venu on vous retrouvera. Et vous paierez !'”, écrivait-il sur son compte Twitter. Un message auquel Myriam Palomba à répondu, en l’attaquant frontalement. Et comme l’avait prédit Cyril Hanouna, leur confrontation a été très animée et a virée au pugilat. Surtout du côté de la journaliste, devenue depuis quelques semaines une figure des anti-vaccins.

“Les mots ont un sens. Quand on assimile aujourd’hui le traitement qu’on fait aux anti-vax au traitement qu’on a fait aux Juifs pendant la guerre…”, a commencé Thierry Moreau avant d’être coupé par Myriam Palomba, qui a tenu des propos très limites : “Mais c’est la vérité ! Et je suis de confession juive”. Une remarque qui a provoqué un tollé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Reprise par Cyril Hanouna et par les autres chroniqueurs, la journaliste a fini par devenir folle de rage. En hurlant, elle a menacé de quitter l’émission. “C’est lui qui fait des appels à la haine, a-t-elle lancé vers Thierry Moreau. Et vous êtes en train de le défendre. Tu sais ce que nous on vit ?”

Benjamin Castaldi : “Je ne peux plus entendre ça !”

A moitié en larmes, Myriam Palomba a continué en évoquant son quotidien de non-vaccinée. Debout devant Cyril Hanouna et en s’adressant à la bande de Touche pas à mon poste, Myriam Palomba a pris la parole les larmes aux yeux. “Vous savez ce que nous on vit depuis des mois et des mois ? Il faut arrêter”, a-t-elle lâché, en totale furie. Et si elle a repris sa place autour de la table, la journaliste ne s’est pas calmée. Bien au contraire. Rouge de colère, les yeux embués, elle a été vivement critiquée par Benjamin Castaldi : “Moi, les analogies avec les nazis, les dictatures, les Juifs… je ne peux plus entendre ça ! Ca me choque”. Et Thierry Moreau d’ajouter : “Ce qui me gêne, c’est le parallèle avec les ghettos, la dictature…” Mais Myriam Palomba n’en a pas démordu, pour elle, nous vivons dans “une dictature sanitaire”.

Myriam Palomba © C8

