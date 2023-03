Cesta básica atinge menor valor em quase um ano em Porto Alegre, aponta Dieese

Conjunto de produtos verificados soma R$ 741,30. Sete itens ficaram mais caros, enquanto seis estão mais baratos. Preço da cesta básica registra queda no mês de fevereiro em Porto Alegre

O preço da cesta básica em Porto Alegre atingiu, em fevereiro deste ano, o menor valor desde abril de 2022. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o conjunto de 13 produtos verificados soma R$ 741,30.

Nos últimos 12 meses, apenas em março de 2022 houve um valor menor do que o verificado no último levantamento – R$ 734,28. Em duas ocasiões, nos meses de abril e novembro do ano passado, a cesta básica passou dos R$ 780.

Apesar do recuo, Porto Alegre segue entre as cidades “mais caras”, entre as 13 capitais onde a pesquisa é realizada. O município fica atrás apenas de São Paulo (R$ 779,38), Florianópolis (R$ 746,95) e Rio de Janeiro (R$ 745,96), com as cestas básicas que mais pesam no bolso do consumidor.

Variação por produto

Dos 13 itens pesquisados, sete tiveram aumento de preço, enquanto seis ficaram mais baratos no último mês. O leite foi o produto que mais subiu, com uma alta de 6,47% em fevereiro. Já a batata ficou 20,14% mais barata.

Peso no salário

A jornada de trabalho necessária para comprar a cesta básica em Porto Alegre é de 125 horas e 16 minutos. Um consumidor gasta 61,55% do salário mínimo para adquirir os itens da lista.

“Essa sensação de que tudo está mais caro, e com o salário tu compra cada vez menos, ela é verdadeira. Porque, nos últimos anos, os salários não conseguiram acompanhar a alta dos alimentos, que foi bem acima da inflação”, diz Daniela Sandi, economista-chefe do Dieese no RS.

O Dieese afirma que o salário mínimo necessário para cobrir as despesas com alimentação sem comprometer a renda do trabalhador deveria ser de R$ 6.547,58. O valor é cerca de cinco vezes o mínimo atual, de R$ 1.302.

