Cesta básica está, em média, R$ 24 mais barata em Presidente Prudente, aponta levantamento em supermercados

O Índice de Preços Toledo (IPT) aponta uma deflação de 2,38% no preço da cesta básica em Presidente Prudente (SP) na segunda quinzena de fevereiro em relação ao resultado do mesmo período do mês anterior.

O levantamento realizado em sete supermercados da cidade, em 23 de fevereiro, revela que o consumidor que gastava R$ 1.018,11 para comprar os produtos do IPT passou a desembolsar, em média, R$ 993,86, uma diferença de R$ 24,25. A queda foi registrada em todos os grupos pesquisados.

O resultado mostra ainda que o consumidor pode economizar até 53% levando em conta o menor preço de cada produto. Comprando uma unidade de cada item da cesta básica pelo maior preço, o gasto seria de R$ 441,84. Já se a compra fosse feita pelo menor preço, o total seria de R$ 288,85, economizando assim, R$ 152,99.

Devido às promoções, variedades e disponibilidades de produtos nos estabelecimentos, alguns apresentaram uma considerável diferença de preços entre R$ 1,15 e R$ 3,99, resultando numa diferença de 246,96%, e o vinagre (750ml), que foi de R$ 1,49 a R$ 4,50, com uma diferença de 202,01%.

O grupo de alimentos teve queda de 1,75%. O frango resfriado inteiro (kg) teve redução de 40,64% e o biscoito maizena (350-400g) apresentou decréscimo de 6,31%.

Já o grupo de higiene pessoal apresentou uma deflação de 5,79%, com destaque para o desodorante spray (90-100ml), com redução de 19,87%, e o papel higiênico (4 unidades de 30 metros/folha simples), com decréscimo de 10,58%.

E, por último, seguindo a tendência de baixa, o grupo de artigos de limpeza apresentou uma deflação de 5,77%, com destaque para o desinfetante (fragrância de pinho/500ml), que teve diminuição de 20,63%, e o sabão em pó (1kg), com baixa de 14,57%.

