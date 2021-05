Cestini di bresaola ripieni | Stuzzichini accattvanti e golosissimi

Cestini di bresaola con ripieno ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food molto accattivante e invitante. Stiamo parlando dei Cestini di bresaola ripieni. Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare questi stuzzichini semplicemente fantastici che vi conquisteranno al primo sguardo.

Ricchi di sapore, sono ottimi gustati nelle torride giornate estive perché, oltre che buonissimi, sono anche freschi. Attraverso gli occhi e poi con il loro gusto unico, questi finger food vi conquisteranno a tal punto che non potrete fare più a meno di prepararli per ogni occasione possibile. Fin dal primo finger food che assaggerete, infatti, sarete conquistati dalla cremosità della mousse al formaggio insaporita con la copertura di pistacchi tritati che si fonderà con il sapore delicato della bresaola tagliata in fette piuttosto sottili.

Facilissimi da preparare, in pochi minuti potrete quindi servire degli stuzzichini di grande effetto scenico che piacciono a tutti: sia grandi che piccini. Con le loro sembianze di fiori, questi stuzzichini sono perfetti per essere serviti come antipasto per una cena in famiglia ma anche per un pranzo con parenti e amici. Essendo di piccole dimensioni, sono, inoltre, perfetti anche come aperitivo serviti assieme a un buon cocktail oppure come apericena. Si possono servire anche in un brunch, per i buffet di compleanno o altre occasioni speciali.

Se li servite come antipasto, potreste abbinarci delle fatte di pane morbido oppure abbrustolito a proprio piacere.

Il consiglio resta però sempre il solito: cercate di conservare questi stuzzichini in frigo fino al momento di servire in modo che siano belli freschi quando li porterete in tavola.

Realizzato in: pochi minuti

Senza cottura

Tempo di riposo: qualche minuto. In frigo.

Strumenti

pirottini q.b.

un mixer cucina

Ingredienti

per le basi

bresaola tagliata a fette non troppo sottili

per il ripieno

pecorino (oppure parmigiano) grattugiato q.b.

qualche cucchiaio di mousse di ricotta

pistacchi sbriciolati q.b.

Cestini di bresaola ripieni, procedimento

Mescolate la mousse di ricotta con il formaggio grattugiato e frullate il tutto fino a ottenere un composto compatto e denso. Date forma a delle sferette d’impasto che farete rotolare nei pistacchi tritati.

Cestini di bresaola ripieni ricettasprint

Foderate ogni pirottino con 1-2 fettine di bresaola in modo formare un fiore e posizionate al centro di ognuno una pallina d’impasto. Conservate in frigo fino al momento di servire e portate in tavola i cestini belli freschi.

Cestini di bresaola ripieni ricettasprint