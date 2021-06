CETRIOLO PIU’ DIGERIBILE: ecco il trucco infallibile che ti stupirà

Se ogni volta che mangi il cetriolo da solo o in una bella insalata non riesci a digerirlo, ecco come fare, il trucco che rende più digeribile il cetriolo.

I cetrioli sono spesso protagonisti di piatti estivi, si servono semplicemente all’insalata condite con un filo di olio extra vergine di oliva, sale e del succo di limone. Ma il più delle volte li aggiungiamo ad un’insalata di pasta, di verdure o di pollo. Come per le altre verdure, i cetrioli non dovrebbero mai mancare se si segue una dieta sana ed equilibrata. Si sa che contengono non solo molta acqua, ma anche vitamine, sali minerali e fibre. Non tutti preferiscono mangiarli in quanto non si digeriscono facilmente, ma noi di Mammeincucina vogliamo svelarvi il trucco per ovviare a questo problema.

Come rendere più digeribile il cetriolo: il trucco che non ti aspetti

Certo che se c’è un modo per far si che il cetriolo sia più digeribile è opportuno conoscerlo, così potrai preparare tutto ciò che vorrai così non passerai pomeriggi o notte indigesti.

(Adobestock photo)

Se dopo aver acquistato il cetriolo, lo preparate per servirlo a tavola e non seguite questa operazione preliminare, sicuramente potreste avere problemi, la digestione potrebbe essere più lenta. Certo è molto soggettivo magari c’è chi lo mangia senza alcun problema e la digestione è molto più facile.

Ma vi siete chiesti come mai è difficile da digerire il cetriolo? La risposta è semplice, non è l’unico, ma i vegetali che appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, come il melone, avendo troppe fibre insolubili rendono difficile il processo digestivo.

Eppur vero che le fibre sono utili ma la digestione avviene nell’intestino e precisamente nel colon, quindi chi soffre di colon irritabile deve porre maggiore attenzione.

Il trucco è mettere sotto sale il cetriolo. Dopo averlo lavato per bene sotto acqua corrente, lo sbucciate e affettatelo per bene e mettete in una ciotola a strati, tra l’uno e l’altro mettete anche il sale e quando avrete terminato coprite con un piatto la ciotola e lasciate in frigo per mezz’ora. Trascorso il tempo, procedete a lavarle se rimane troppo sale, asciugatele e utilizzatele per la preparazione. Non è poi così difficile rende più digeribile il cetriolo!