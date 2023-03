Çfarë është ekzema?

By

Fjala ekzemë do të thotë lëkurë e irrituar, sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë (AAD), dhe quhet edhe dermatit.

Ekzema zakonisht shfaqet si kruajtje e lëkurës dhe mund të duket ndryshe tek njerëz të ndryshëm.

AAD thotë se ekzema mund të shfaqet si gunga të kuqe, lëkurë të thatë, lëkurë të kruar dhe më shumë.

Ju mund të dëgjoni ekzemën të referohet si “kruarja që skuqet” sepse sipas shumë ekspertëve të kujdesit të lëkurës ajo shpesh fillon me kruajtje dhe kruarja e saj shkakton përhapjen e acarimit.

Çfarë e shkakton ekzemën?

Sipas AAD, mjekët nuk janë të sigurt pse disa individë përfundojnë me ekzemë, ndërsa të tjerët jo, por ka disa teori.

Faktorë të tillë si ekzema në familjen tuaj, astma, alergjitë dhe të jetuarit në një klimë të ndotur mund të kontribuojnë në përjetimin e incidenteve të ekzemës.

Për më tepër, ekzema nuk është gjithmonë aktive, që do të thotë se ekzema mund të jetë e fjetur, por shfaqet në sipërfaqen e lëkurës kur shkaktohet nga disa gjëra.

Disa shkaktarë të zakonshëm, sipas AAD, përfshijnë rrobat e gërvishtura (si bluzat e leshta të dimrit), djersitjen e tepërt, sapunët dhe detergjentët e ashpër, disa produkte kozmetike, produktet e pastrimit dhe pluhuri.

Nëse keni ekzemë, nuk duhet të shqetësoheni se do t’ia jepni një shoku – nuk është ngjitëse.

Shoqata Kombëtare e Ekzemës e mbështet këtë, duke konfirmuar se ekzema nuk është diçka që mund të kapet.

Cilat janë llojet e ekzemës?

Ka disa lloje të ekzemës. Çdo lloj ka nxitës unik që mund të ndikojnë në funksionin pengues të lëkurës tuaj, duke përfshirë:

Dermatiti atopik

Dermatiti i kontaktit

Ekzema dyshidrotike

Neurodermatiti

Ekzema numulare

Dermatiti seborrheik

Sa e zakonshme është ekzema?



Ekzema është e zakonshme dhe prek më shumë se 31 milionë amerikanë. Foshnjat janë të prirur ndaj ekzemës dhe 10% deri në 20% do ta kenë atë.

Megjithatë, gati gjysma e të gjithë foshnjave të diagnostikuara me ekzemë e tejkalojnë gjendjen ose kanë përmirësim të dukshëm ndërsa rriten.

Çfarë e shkakton fillimin e ekzemës?



Shenjat e para të ekzemës janë kruarja, lëkura e thatë dhe skuqja. Këto shenja tregojnë se keni rënë në kontakt me një shkaktar në mjedisin tuaj që ka shkaktuar fillimin ose ndezjen e simptomave tuaja.

Identifikimi i shkaktarëve mjedisorë dhe shmangia e tyre mund të zvogëlojë rrezikun e një shpërthimi ekzemë në të ardhmen tuaj.

Çfarë e shkakton ekzemën?

Disa faktorë shkaktojnë ekzemë, duke përfshirë:

Sistemi juaj imunitar : Nëse keni ekzemë, sistemi juaj imunitar reagon ndaj irrituesve të vegjël ose alergeneve (shkaktuesve) në mjedisin tuaj. Kur kontaktoni një shkaktar, sistemi juaj imunitar supozon se këta irritues të vegjël janë pushtues të huaj, si bakteret ose viruset, që mund të dëmtojnë trupin tuaj. Si rezultat, nxitësit aktivizojnë sistemin natyror të mbrojtjes së trupit tuaj. Mbrojtja e sistemit tuaj imunitar është të krijojë inflamacion. Inflamacioni shkakton simptoma të ekzemës në lëkurën tuaj.

Gjenet tuaja : Ju keni më shumë gjasa të keni ekzemë nëse ka një histori ekzeme ose dermatiti në familjen tuaj. : Ju keni më shumë gjasa të keni ekzemë nëse ka një histori ekzeme ose dermatiti në familjen tuaj. Ju jeni gjithashtu në një rrezik më të lartë nëse keni një histori të astmës, etheve të barit dhe/ose alergjive. Alergjitë e zakonshme përfshijnë polenin, qimet e kafshëve shtëpiake ose ushqimet që shkaktojnë një reaksion alergjik. Ju gjithashtu mund të keni një mutacion gjenetik që bën që funksioni pengues i lëkurës tuaj të mos funksionojë siç duhet.

Mjedisi juaj : Ka shumë në mjedisin tuaj që mund të irritojë lëkurën tuaj. Disa shembuj përfshijnë ekspozimin ndaj tymit, ndotësve të ajrit, sapunëve të ashpër, pëlhurave të tilla si leshi dhe disa produkteve për kujdesin e lëkurës. Lagështia e ulët (ajri i thatë) mund të shkaktojë që lëkura juaj të bëhet e thatë dhe kruarje. Nxehtësia dhe lagështia e lartë mund të shkaktojnë djersitje dhe kjo mund ta përkeqësojë kruajtjen tuaj.

Shkaktarët emocionalë : Shëndeti juaj mendor mund të ndikojë në shëndetin e lëkurës tuaj, gjë që mund të shkaktojë ndezje të simptomave të ekzemës. Nëse keni nivele të larta stresi , ankthi ose depresioni, mund të keni shpërthime më të shpeshta të simptomave të ekzemës.

Çfarë e nxit ekzemën të ndizet?

Ekzema prek çdo person të diagnostikuar me këtë gjendje ndryshe. Ajo që shkakton ndezjen e simptomave tuaja mund të mos shkaktojë dikë tjetër me këtë gjendje.

Shkaktarët e zakonshëm që shkaktojnë ekzemë përfshijnë:

Moti i thatë (lagështia e ulët).

Pëlhura ose materiale veshjesh.

Makiazh ose produkte për kujdesin e lëkurës.

Tymi dhe ndotësit.

Sapunë dhe detergjentë.

Stresi ose mirëqenia juaj emocionale .

Prekja e diçkaje ndaj të cilës jeni alergjik.

A shkaktojnë ushqime të caktuara ekzemë?

Lidhja midis ekzemës dhe alergjive ushqimore është e paqartë. Nëse keni alergji ushqimore, atëherë një nga arsyet pse duhet ta shmangni atë ushqim është se ai mund të shkaktojë ose përkeqësojë simptomat e ekzemës. Shembuj të alergjive të zakonshme përfshijnë:

Kikirikët

Qumështore

Vezët

Kushtojini vëmendje asaj që hani. Nëse ekzema juaj ndizet pasi keni ngrënë një ushqim të caktuar, atëherë mund të keni një alergji ndaj tij. Nëse nuk keni alergji ushqimore, atëherë nuk ka ushqime që do të shkaktojnë ose përkeqësojnë ekzemën tuaj.

A është ekzema një sëmundje autoimune?

Ndërsa ekzema mund të shkaktojë reagimin e tepërt të sistemit tuaj imunitar, ajo nuk klasifikohet si një gjendje autoimune . Hulumtimet janë në vazhdim për të mësuar më shumë se si ekzema ndërvepron me sistemin tuaj imunitar.

A është ekzema ngjitëse?

Jo. Ekzema nuk është ngjitëse. Nuk mund ta përhapni ekzemën përmes kontaktit person me person.

