‘Chacina da Costeira’: réu é condenado a 112 anos de prisão por quatro assassinatos em SC

Tribunal do Júri ainda decidiu pelo cumprimento inicialmente fechado e negou recorrer em liberdade. Assassinatos ocorreram em 2017, em Florianópolis. Reveja reportagem da época sobre a “Chacina da Costeira”, em Florianópolis

Foi condenado a 112 anos de prisão um dos homens envolvidos na série de assassinatos conhecida como “Chacina da Costeira”, ocorrida no bairro de mesmo nome em Florianópolis, em 5 de abril de 2017. Naquela noite foram quatro execuções e outras duas tentativas de homicídio.

O réu, que não teve o nome divulgado, foi condenado pelos homicídios e pelas tentativas, todas triplamente qualificadas. O Tribunal do Júri, ocorrido na quinta-feira (30), decidiu pelo cumprimento da pena em regime fechado e negou a possibilidade de recorrer em liberdade.

O julgamento desta semana foi o segundo do réu, que já havia recebido pena pelas mortes. Porém, um recurso da defesa anulou o primeiro júri.

“Por conta disso, a pena fixada nesta quinta, de 142 anos, três meses e seis dias, precisou ser readequada para 112 anos de prisão, justamente aquela aplicada no primeiro julgamento. Isto porque, segundo a legislação penal, quando há apenas o recurso da defesa, a condenação do segundo julgamento não pode ser maior do que a primeira”, detalhou o Judiciário.

Armas foram apreendidas após tiroteio na Costeira

Polícia Militar/Divulgação

Chacina da Costeira

Os crimes ocorreram no bairro Costeira do Pirajubaé, na Zona Sul de Florianópolis, e de acordo com a investigação foram motivados por uma disputa entre facções, onde os acusados planejaram uma ação para executar os rivais.

Armados com pistolas, um grupo de aproximadamente 15 homens ocupando três veículos (Astra branco, C3 preto e um Gol preto) invadiu o ponto de tráfico de drogas na Costeira.

Outros quatro homens foram denunciados pelo Ministério Público pelo mesmo crime:

Um foi condenado a 108 anos de prisão;

Outro foi condenado, mas o julgamento foi anulado e ele voltará ao banco dos réus ainda em 2023;

Os últimos dois foram absolvidos.

Vito Califano