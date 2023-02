chacina-em-barra-mansa:-bandidos-armados-invadem-barbearia-e-matam-quatro

Crime aconteceu no bairro Santa Lúcia. Um quinto rapaz baleado foi socorrido com vida e levado em estado grave para a Santa Casa. PM faz ocupação na localidade. Bandidos armados invadiram uma barbearia e assassinaram quatro desafetos na noite de sexta-feira (24) em Barra Mansa (RJ). O estabelecimento fica na Rua José Marques Lima, no bairro Santa Lúcia. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A chacina aconteceu por volta de 18h. Logo depois de atirar contra as vítimas, os criminosos fugiram.

Ao todo, cinco rapazes foram baleados: um homem de 33 anos, dois jovens de 17 e 18, e um outro que não tive a idade divulgada morreram na hora. Já o outro ferido, foi socorrido com vida e levado em estado grave para a Santa Casa, onde ficou internado.

O g1 procurou o hospital por informações do estado de saúde do paciente, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

A cena do crime passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil na investigação do caso. Em seguida, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que fica responsável pela apuração dos responsáveis pela chacina. Até a manhã deste sábado (25), ninguém havia sido preso.

A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido motivado por uma guerra de facções.

Ocupação no bairro Santa Lúcia

A Polícia Militar ocupou as ruas do bairro Santa Lúcia e de localidades próximas após a chacina da noite anterior. O objetivo é intensificar a busca pelos suspeitos e trazer tranquilidade à população. Um blindado da PM participa da ação.

“O serviço de inteligência está coletando informações, e todos os recursos disponíveis serão aplicados em prol das buscas aos autores deste crime, inclusive com operações”, disse a nota enviada pelo 28° Batalhão da PM.

A PM pede para que qualquer informação sobre a chacina seja comunicada ao Disque Denúncia do 28° BPM pelo telefone 0800-026-0667. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

Localidade ocupada pela Polícia Militar, em Barra Mansa.

Divulgação/Polícia Militar

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi