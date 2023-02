Chacina em Miracema completa um ano sem respostas: ‘Impressão que não vai acontecer nada’

Série de seis assassinatos aconteceu depois que policial militar morreu em confronto com suspeitos. Em junho de 2022 a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em endereços de militares e batalhões da Polícia Militar, mas nenhuma prisão foi feita. Chacina deixou sete mortos em Miracema do Tocantins

Um ano depois da chacina que deixou seis mortos em Miracema do Tocantins, na região central do estado, o caso segue sem respostas. Duas das vítimas foram mortas dentro de uma delegacia. Há quase sete meses, em junho de 2022, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em endereços de militares e batalhões da Polícia Militar, mas nenhuma prisão foi informada.

Para a família das vítimas o sentimento é de impunidade.

“A impressão é que não vai passar disso, não vai acontecer nada com as pessoas que fizeram isso. A minha mãe é uma pessoa muito forte, mas depois disso nunca mais foi a mesma. Só vive doente, chorosa e sofrendo o tempo todo. Todos nós, mas como ela é mãe o sentimento dela é maior”, disse o irmão de uma das vítimas, que pediu para não ser identificado.

A sequência de assassinatos na cidade ocorreu após a morte do policial militar Anamon Rodrigues de Sousa durante um confronto com criminosos. Depois disso, Valbiano Marinho da Silva, de 39 anos, suspeito de matar o policial, e outras seis pessoas foram baleadas – apenas um sobreviveu.

O pai e irmão do suspeito da morte do militar estão entre as vítimas. Eles foram mortos dentro da delegacia da Polícia Civil de Miracema por 15 homens encapuzados e fortemente armados.

Para chegar até as vítimas, o grupo armado rendeu agentes da Polícia Civil. Manoel Soares da Silva, de 67 anos, e o filho dele, Edson Marinho da Silva de 37 anos, foram executados com incontáveis tiros.

Na época, o delegado-geral da Polícia Civil Claudemir Ferreira afirmou não haver indícios do envolvimento das vítimas na morte do PM.

Logo depois, outras quatro pessoas foram baleadas na cidade. Três morreram e um jovem de 18 anos ficou ferido. As vítimas não tinham passagem pela polícia por nenhum crime.

Pai e irmão de suspeito de matar PM são executados por grupo armado em delegacia no TO

O que diz a SSP

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou nesta terça-feira (7) que a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (Dracco) de Palmas, continua empreendendo todos os esforços na investigação que envolve a morte de seis pessoas ocorridas na cidade de Miracema do Tocantins em fevereiro de 2022.

“Mais informações serão repassadas em tempo oportuno com intuito de não prejudicar o andamento das investigações que correm em segredo de justiça”, diz a nota da SSP.

