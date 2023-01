Chacina em SC: irmãos suspeitos de quatro assassinatos têm prisão temporária mantida

Dupla foi presa e polícia investiga motivação para as mortes de mãe, pai, filha e de outra mulher. Crimes aconteceram em Campo Erê, no Oeste catarinense. Marinalva, Emidia e Ana Claudia estão entre as vítimas em Chacina de Campo Erê

Os irmãos suspeitos da chacina em Campo Erê que resultou na morte a tiros de quatro pessoas, sendo três da mesma família, tiveram a prisão temporária mantida pela juíza Paula Fabris Pereira, titular da Comarca da cidade do Oeste catarinense. A detenção será inicialmente por 30 dias, podendo ser prorrogada caso haja necessidade pela polícia.

Os investigados pelos crimes, ocorridos no sábado (21), têm 38 e 32 anos. O mais velho foi preso logo após as mortes e o mais novo, apontado como autor dos disparos, foi encontrado dois dias depois na cidade vizinha de Saltinho.

O motivo dos assassinatos ainda é investigado, mas de acordo com hipótese preliminar da Polícia Civil, pode estar relacionado com um terceiro irmão dos suspeitos.

Mãe, pai e filha estão entre as vítimas da chacina na localidade conhecida como Linha 12 de Novembro, em Campo Erê, que aconteceu por volta das 21h. Emidia dos Santos, de 53 anos, Marinalva dos Santos, de 18 anos, e Carlos Delfino, de 63 anos, foram baleados.

Além dessas vítimas, Ana Claudia Schultz, de 35 anos, também foi assassinada, segundo a Polícia Civil. Todos foram baleados próximos a um bar onde Emídia e Marinalva, mãe e filha, trabalhavam.

Emídia e Carlos eram separados, mas tiveram quatro filhos juntos. Segundo a Polícia Civil, além das quatro mortes, pelo menos cinco pessoas sofreram tentativa de homicídio, sendo duas mulheres, de 20 e 55 anos, e três homens, de 26, 41 e 51 anos.

“Algumas delas foram feridas. Elas foram atingidas em regiões de pernas e braços, embora estejam fora de perigo”, informou o delegado José Denezi Neto, que é responsável pela investigação e pediu a prisão temporária dos suspeitos.

