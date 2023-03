Chacina em Vilhena: acusados de matar 5 pessoas em fazenda serão julgados em março

Crime ocorreu em outubro de 2021 em uma fazenda de Vilhena. Vítimas foram executadas com tiros na cabeça. Chacina em fazenda aconteceu em 2021

A Justiça de Rondônia marcou para 13 de março o júri popular dos acusados de matar um casal e três funcionários de uma fazenda em Vilhena (RO) no ano de 2021.

Os réus Wemerson Marcos da Silva, Suesi Marcelino Rocha, Adelson de Oliveira e Leandro Rodrigues da Silva vão a julgamento por executar as vítimas por vingança, relacionada a conflitos agrários.

Os cinco mortos na chacina eram:

Heladio Cândido Senn, 73 anos (dono da fazenda)

Sônia Biavatti, 55 anos, (esposa de Heladio)

Oederson Santana, 34 anos (funcionário)

Jhonatan Rocha Borges dos Reis, 21 anos (funcionário)

Amagildo Severo, de 53 anos (funcionário)

O crime ocorreu em outubro de 2021, na fazenda Vilhena, a 80 km da área urbana. Segundo a Polícia Civil, a família estava jantando quando a casa foi invadida pelos criminosos.

Na ocasião, Heladio, o dono da fazenda foi levado para uma sala separada, onde foi torturado e morto. A mulher dele, Sônia, e os três funcionários foram levados para a varanda da casa, colocados de joelho e executados com tiros na cabeça.

Após matarem à sangue frio as vítimas, os criminosos fugiram levando a caminhonete dos fazendeiros e outros objetos.

Na fazenda também estavam mais duas crianças, menores de 10 anos, e a esposa de um dos funcionários executados. Eles foram trancados em um dos quartos da casa durante a noite e só conseguiram sair na manhã do dia seguinte após quebrarem uma janela.

A mulher e as crianças andaram por 15 km pela zona rural até que conseguiram pedir socorro. Foram eles que chamaram a polícia.

Heladio Cândido Senn e a esposa, Sônia Biavatti, foram mortos a tiros durante chacina

