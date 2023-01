Chafariz da Cidade da Criança, em Campos, é acionado em novos horários

Fonte, que é interativa, agora passa a divertir a garotada em quatro horários. Chafariz interativo funciona na Cidade da Criança, em Campos, e diverte e refresca as crianças

Seduct/Divulgação

Chafariz da Cidade da Criança Zilda Arns, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, passou a ser acionado em novos horários. O equipamento, que é uma Fonte interativa, passa a divertir as crianças quatro vezes por dia, com 30 minutos de funcionamento sem interrupção.

A ativação do chafariz será sempre às 10h, 12h, 14h e 16h. O sistema é automatizado, com programa para jatos ornamentais e iluminação. Os intervalos são necessários para o resfriamento do mecanismo adotado no equipamento.

A diretora do parque temático, Luzitânia Xavier, explica que a medida dá mais oportunidade para as crianças de férias se divertirem no local, de maneira segura, confortável e agradável para toda a família.

“Com esse período intenso de calor, os visitantes vão poder contar com mais essa opção para se refrescar com diversão e lazer. O chafariz é muito procurado, principalmente pelas crianças. Antes, ele funcionava em um período menor e, agora, poderá ser usado em horários diferenciados. Os pais terão mais opções para trazer os filhos para se divertirem aqui na Cidade da Criança”, diz Luzitânia.

A Cidade da Criança funciona de terça a domingo de 9h às 17h. O espaço temático recebeu manutenção geral e recuperação dos equipamentos.

“O Chafariz da Cidade da Criança é uma das atrações preferidas dos pequenos e também de toda a família e contribui muito para o exercício da Convivência Inclusiva. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, asseguro que é diversão garantida,” disse Catia Mello, assessora técnica da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Serviço:

Cidade da Criança

Local: está localizada no antigo Parque Alzira Vargas, na Avenida 28 de Março

Dias e horários: funciona de terça a domingo de 9h às 17h

Acionamento do chafariz: 10h, 12h, 14h e 16h

valipomponi