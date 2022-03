Chainlink: cos’è, come si distingue da Bitcoin e come investire

Chainlink è stato uno dei token più utilizzati degli ultimi anni. Spuntato dal nulla, ha invaso il mercato ad una velocità allarmante, finendo il 2021 come una delle valute più significative per valutazione di mercato. Ma cos’è esattamente, come si può ottenere e come varia da Bitcoin?

Cos’è il protocollo Chainlink?

Chainlink è una rete di oracoli decentralizzati. Ciò implica un protocollo che assiste i contratti intelligenti di blockchain (codice che viene eseguito quando si verifica una determinata condizione) nel determinare se un input di dati è autentico o meno. I contratti intelligenti possono raggiungere questo obiettivo da soli, ma i designer di Chainlink pensano che il modo in cui i contratti intelligenti controllano i dati sia insufficiente; ritengono che sia necessario uno strumento particolare mirato alla verifica delle informazioni utilizzate dai contratti intelligenti.

Per esempio, se un contratto intelligente che regola la temperatura del suo frigorifero si basa su dati inesatti, potrebbe distruggere la cena. La stessa logica può essere usata per le vaccinazioni, i droni militari e i mercati azionari.

Chainlink è maggiormente riconosciuto per il suo ruolo di oracolo dei prezzi decentralizzato, il che significa che cerca informazioni sui prezzi di varie criptovalute da varie fonti e poi alimenta tali informazioni ai contratti intelligenti blockchain. Poiché è decentralizzata, i contratti intelligenti possono essere sicuri che Chainlink raccoglie i dati in modo affidabile e trasparente e che ci si può fidare dei dati. Chainlink raccoglie questi dati utilizzando una rete di nodi decentralizzati (ma scelti a mano) per assistere gli smart contract nella verifica dell’integrità dei dati ricevuti da una fonte esterna.

Il lavoro di fonte dei dati viene spesso eseguito al di fuori di una blockchain – per esempio, un termometro misura la temperatura – mentre il lavoro di validazione viene eseguito sulla blockchain. Questi nodi vengono compensati per i loro contributi con il denaro omonimo di Chainlink, conosciuto popolarmente come LINK, che il protocollo crea dopo aver validato con successo determinate informazioni. Il protocollo valuta anche questi validatori; se un nodo ha un’alta reputazione, il protocollo può pagargli più LINK.

Gli oracoli decentralizzati sono molto usati dai protocolli finanziari decentralizzati nel settore delle criptovalute per verificare che stiano prezzando le criptovalute in linea con i prezzi di quelle criptovalute sulle borse cripto. L’anno scorso diversi protocolli finanziari decentralizzati che non impiegavano Chainlink sono stati violati per decine di milioni di dollari quando hanno tentato di costruire i propri oracoli di prezzo, come Chainlink ha subito sottolineato. Per citare alcuni casi, Harvest Finance ha perso circa 34 milioni di dollari, Cheese Bank ha perso 3,3 milioni di dollari, Akropolis ha perso 2 milioni di dollari e Value DeFi ha perso 6 milioni di dollari.

Attualmente ci sono 1 miliardo di gettoni Chainlink in circolazione. Nel 2017 Chainlink ha venduto il 35% di questi token per 32 milioni di dollari in una vendita di token. Un ulteriore 35% è destinato agli operatori dei nodi che svolgono lavoro di verifica, mentre la società Chainlink mantiene il restante 30% per pagare i lavoratori e migliorare il protocollo. I token possono essere acquistati su exchange di criptovalute come Coinbase e Binance.

In che modo LINK si distingue da Bitcoin?

LINK non è affatto come Bitcoin. Bitcoin si basa sulla sua blockchain, che comunica solo con entità legate a Bitcoin. E l’unico modo per generare nuovi Bitcoin è attraverso un processo computazionalmente costoso noto come mining (noto come Proof of Work Bitcoin mining).

LINK, invece, è un token basato sulla rete Ethereum. È, infatti, una versione modificata della moneta generale Ethereum “ERC-20”. Non può essere oggetto di mining. Solo chi viene scelto dal team di Chainlink può convalidare le informazioni (a questo proposito, Chainlink non è così decentralizzato come Bitcoin, che non è controllato da un’azienda centralizzata e non ha avuto una vendita di token).

Il mercato di LINK è analogamente molto inferiore a quello di Bitcoin. È un altcoin, che implica effettivamente un’”alternativa” a Bitcoin. LINK ha avuto un 2020 di grande successo, eppure il suo valore di mercato di 8 miliardi di dollari è una frazione del valore di mercato di Bitcoin, che è di 639 miliardi di dollari a gennaio 2021.

La performance di LINK dipende anche da altre cose oltre al Bitcoin. Per cominciare, è un progetto molto più centralizzato. Chainlink è una startup con sede a New York che utilizza validatori scelti a mano per convalidare i dati che scorrono nelle sue vene. D’altra parte, Bitcoin è una blockchain più decentralizzata controllata da una rete di migliaia di minatori principalmente anonimi ed è stata creata dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto.

E, a differenza di Bitcoin, che è sul mercato da un decennio ed è stato stressato da milioni di persone, Chainlink è molto più recente. LINK, come Bitcoin, risolve una serie di difficoltà. Bitcoin è una rete di pagamento peer-to-peer creata appositamente per questo scopo. Anche se LINK può essere usato come denaro, il suo scopo primario è come rete di oracoli decentralizzata. E il successo di questa iniziativa potrebbe determinare il destino della moneta.

Come acquistare LINK

Il modo più semplice per ottenere LINK è attraverso un exchange di criptovalute. La maggior parte di essi ti permetterà di acquistare LINK e tutti i principali, come Coinbase, Krake e Binance, ti permetteranno di scambiarlo con una serie di valute alternative.

L’articolo Chainlink: cos’è, come si distingue da Bitcoin e come investire proviene da ValuteVirtuali.com.