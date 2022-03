challenge-salento,-uno-spettacolo-il-debutto-nella-location-di-lama-del-trappeto

La competizione dedicata ai Giovanissimi è stata organizzata dalla Narducci – FOTO E CLASSIFICHE

PEZZE DI GRECO – La splendida location delle lame dove si svolge il “Presepe Vivente” di Lama del Trappeto ha fatto da cornice alla prima prova del Challenge giovanissimi Salento. Il tracciato nostrano ha aperto la competizione che ha visto al via circa 170 atleti, tutti giovanissimi tesserati della Fci, federazione ciclistica italiana, che all’anagrafe hanno dai 6 ai 12 anni. Un appuntamento di cartello che ha registrato il disco verde nel pomeriggio di sabato scorso nella popolosa frazione fasanese con inizio alle ore 15:30, con posticipo del via di una mezz’ora per venire incontro ai tanti concorrenti provenienti da fuori provincia. È partito, quindi, proprio dal territorio fasanese la prima delle 12 prove del “Challenge Giovanissimi Salento”, campionato itinerante che si svolgerà nella penisola pugliese. La gara nostrana è stata denominata 1° Trofeo “Lama del Trappeto” per un evento organizzato dalla società nostrana della Narducci di Pezze di Greco, non nuova ad iniziative di questa portata. Una competizione resa possibile dalla fattiva collaborazione dell’associazione Presepe vivente che ha visto il presidente don Donato Liuzzi dare il via alla kermesse su sterrato. Tra gli ospiti d’onore presenti nel parterre c’erano il pluricampione iridato di ciclocross Vito Di Tano e Tommaso De Palma, delegato della Federazione per la Bike economy, presidente del consorzio Bici Futura e delegato Anci Puglia per la mobilità sostenibile.

Senza dubbio un boom di iscrizioni che ha regalato spettacolo sul circuito sterrato con piccoli dislivelli naturali di 400 metri da ripetere più volte in base alle categorie che prenderanno parte, come da regolamento della Fci. Nello specifico la G1 ha effettuato due giri, la G2 tre giri, la G3 quattro giri, la G4 sei giri, la G5 sette giri, la G6 otto giri. Infine la MPG e la PG 1 giro.

Ecco i vincitori, categoria per categorie, con Eduardo Matichecchia della Maestri mtb Martina nella G5M, a seguire Megan Pugliese della Spes Alberobello prima nella G6F; Nicolò Montanaro della 1 D+ primo nella G6M, Alessia Russo prima nella Team Go fast Puglia nella G5F, Anita Dorian della Kalos scuola prima nella G4F, Francesco Pantaleo della Spes Alberobello primo nella G3M, Jennifer Mastromatteo della Team bike revolution primo nella G3F, Andrea Castrignanò della Ludobike scuola di ciclismo primo nella G2M, Camilla Melcore della Maglie bike prima nella G2F, Maria Lorenzo Colangelo della Ludobike scuola di ciclismo primo nella G4M, Luca Sportelli della 1D primo nella G1M ed in fine Maria Dongiovanni della Mtb Casarano prima nella G1F.

(Fotogallery Mario Rosato)

Ecco le classifiche complete di una pomeriggio che ha esaltato gli appassionati di ciclismo in tenera età in una location decisamente unica nel suo genere.

