Chamas destroem TV, jogo de sofá, freezer e outros móveis de família em Gurupi

Incêndio aconteceu na manhã deste sábado (28), no Setor Bela Vista. Ninguém ficou ferido. Chamas destruíram cômodo de casa em Gurupi

Divulgação/Bombeiros

Um incêndio foi registrado em uma residência de Gurupi, no sul do estado e deixou parte dos móveis e eletrodomésticos destruídos neste sábado (28).

As chamas começaram a consumir os pertences da família por volta das 9h40, no Setor Bela Vista. Os moradores acionaram os bombeiros via 193. Quando a equipe chegou, foi preciso desligar a chave geral de energia.

O fogo chegou a destruir todos os móveis da sala da casa, como a TV, um jogo de sofá e até a porta da casa. Um freezer também foi atingido pelas chamas.

Felizmente ninguém se feriu na ocorrência e os bombeiros fizeram orientações aos moradores para evitar novas ocorrências. A possível causa do acidente não foi informada.

