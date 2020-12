Chamonix, atterrarono sul Monte Bianco per scalarlo. La punizione è… esemplare: 38 euro di ammenda

Erano atterrati in maniera non conforme alla normativa locale con un aereo da turismo nientemeno che sul Monte Bianco, a 4.450 metri di altitudine, Obiettivo, completare poi con i propri mezzi l’ascesa sino ai 4.810 metri della vetta, poco lontano. I due turisti-escursionisti-alpinisti svizzeri sono stati condannati da un tribunale. Dovranno pagare un’ammenda… di 38 euro: cifra che fa perlomeno sorridere, o forse arrabbiare, se raffrontata a una qualunque multa per infrazioni comuni, dal divieto di sosta, all’eccesso (lieve) di velocità (41 euro) dal divieto di fumo (qui, in realtà, si parte da 27,50 euro) all’uso di un mezzo pubblico senza biglietto o tessera. Senza contare certi casi di applicazione limite delle (più che motivate, nella stragrande maggioranza dei casi) restrizioni da coprifuoco e lockdown. Forse siamo davanti a uno di quei casi in cui, per violazioni della legge poco frequenti, la sanzione pecuniaria giace intonsa da decenni, neanche il periodico adeguamento sulla base dell’inflazione: probabilmente l’ultimo a tentare di atterrare sul versante nord-occidentale del massiccio più elevato delle Alpi è stato monsieur Blériot.

La sanzione tutt’altro che esemplare non arriva, infatti, da un palazzo di giustizia italiano, ma dal tribunale di Bonneville, Alta Savoia, sul versante francese del Mont Blanc. La condanna, a quanto si apprende dai media d’Oltralpe, fa riferimento al mancato rispetto dei provvedimenti con cui la prefettura ha definito le zone di atterraggio oltreconfine a partire dagli anni ’60. Al pilota non è stata invece contestata la violazione delle regole di sicurezza interne all’aereo, infrazione che magari avrebbe fatto lievitare l’esborso dei colpevoli su valori paragonabili a quelli di una mancata revisione del veicolo. Non prevede invece sanzioni – e anche questo potrebbe prestare il fianco a obiezioni – il mancato rispetto del codice dell’ambiente, che vieta il deposito di passeggeri per finalità di svago con aeromobili nelle zone di montagna.

Il fatto risale al 18 giugno 2019. I due svizzeri, pilota e passeggero, erano stati fermati dalla gendarmeria di Chamonix intervenuta in elicottero. Con ramponi ai piedi ed equipaggiati di corde e piccozze, stavano già scalando, dopo aver lasciato l’aereo a quota 4.450 metri, 350 metri sotto la cima, tra il Mur de la cote e le Rochers rouges supérieurs. Tornati verso il velivolo, erano stati identificati e invitati a lasciare la zona. Oggi la ferma condanna. Chissà che i colpevoli non abbiano in mente un ricorso.