Vaporizzare il proprio profumo preferito può risollevare l’umore e metterci subito nel mood giusto. Perché le sue note sono in grado di stimolare i sensi e persino trasformare la giornata. Ecco perché, per celebrare i 100 anni di N°5, Chanel ha realizzato una collezione inedita, il cui unico ingrediente è il jus creato da Ernest Beaux nel 1921. L’idea è di quelle che sarebbero potute venire a Mademoiselle in persona: trasformare oggetti doi uso comune in simboli del lusso così che i gesti che di solito riserviamo solo alle occasioni speciali entrino a far parte della vita di tutti i giorni. Nasce così, Chanel Factory 5, la limited edition che sembra uscita direttamente da una fabbrica ultra-moderna, in cui N°5 cambia forma senza perdere la sua allure leggendaria. Un tubetto di tempera che racchiude in realtà una crema, una lattina al cui interno si cela l’olio per il corpo e compresse da bagno profumate in una scatola da tè: 17 involucri apparentemente banali si trasformano in oggetti del desiderio. «I prodotti che utilizziamo più spesso possono avere lo stesso valore di quelli che conserviamo per le occasioni speciali. Tutto dipende dall’esperienza che questi ci consentono di vivere», spiega Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty.

Violare le regole e liberarsi dalle convenzioni, d’altro canto, sono proprio le premesse che hanno portato alla nascita della fragranza più celebrata di sempre. Il suo primo packaging, infatti, non era altro che un semplice flacone da laboratorio, un oggetto funzionale divenuto poi sinonimo di puro piacere. «Chanel Factory 5 ci ricorda che la giovinezza è prima di tutto uno stato d’animo: è il desiderio di osare, di conservare la libertà di essere sé stessi al di là delle convenzioni, di non prendersi sul serio, di essere leggeri senza essere frivoli. Di avere l’audacia di preferire la giovinezza dell’immaginazione, alla vecchiaia dell’abitudine. È questo che desideriamo comunicare», continua Thomas du Pré de Saint Maur.

L’intera limited edition (per ora sono stati svelati al pubblico solo cinque items in anteprima visibili nella gallery in apertura) sarà svelata nelle principali città del mondo a partire da oggi, 29 giugno. In Italia verrà distribuita nelle Fragrance and Beauty Boutiques della maison e su Chanel.com. Da metà luglio sarà poi in Rinascente, a Milano e a Roma.