Chanel Totti contro il papà. Lo sfogo sui social diventa virale. “Non vuole andare più da lui”. Ecco cos’ha detto

La separazione tra gli amatissimi Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto si che non solo i due coniugi ma anche l’intera famiglia venisse travolta da un inarrestabile vortice mediatico e da continui gossip. E’ passato più di un mese da quel fatidico 11 luglio, giorno in cui hanno comunicato la fine del matrimonio più ammirato dagli italiani, in particolare dai romani e dai romanisti. Tutti, ormai, sono esposti alle luci dei riflettori, anche i figli che sono ancora minorenni e che, purtroppo, sono coloro che soffrono maggiormente. Tra Cristian, Isabel e Chanel, proprio quest’ultima è stata più spesso al centro dell’attenzione.

Questo perché è quella che maggiormente utilizza i social, in particolare Tik Tok. Isabel è ancora troppo piccola e Cristian è per lo più impegnato a calcio e, solo di rado, pubblica qualche instagram story. Tutti e tre sono molto legati tra loro e hanno trascorso prima dieci giorni in Tanzania con mamma Ilary. Poi, sempre con lei, una settimana nella loro villa a Sabaudia. Successivamente è toccato a papà Francesco trascorrere le vacanze con i figli e, così, tutt’ora sono ancora a Sabaudia come testimoniano alcune foto di paparazzi.

Ilary, invece, dopo giorni di relax sulle Dolomiti insieme a degli amici, ora è nelle Marche con la sua famiglia d’origine: con i genitori, la nonna Marcella e la sorella Melory. Sia lei che Totti stanno cercando in tutti i modi di tenere fuori dal gossip i figli ma ciò risulta inevitabilmente difficile in quanto ogni minimo gesto viene esaltato e riportato dai giornali. E’ ciò che è accaduto pochi giorni fa con Chanel. Come già anticipato, la secondogenita è solita fare dei Tik Tok ed è anche molto seguita. Da quando i genitori hanno annunciato la separazione ha, però, cercato di ridurre i suoi contenuti.

La ragazza ha cercato di trascorrere quanto più tempo con la sua mamma a cui è molto legata e, dunque, avrebbe preferito tutelare la sua privacy e quella della mamma anche su Tik Tok. Come si evince anche dalle foto pubblicate da Ilary, le due hanno molta sintonia e sembrano amiche. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, Chanel avrebbe preferito trascorrere alcuni giorni con le amiche e non a Sabaudia con Totti. Ciò alimenterebbe le passate voci su un presunto screzio tra lei e il papà. Sarà davvero così o si tratta solo di chiacchiericci? Attendiamo ulteriori aggiornamenti. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Chanel Totti contro il papà. Lo sfogo sui social diventa virale. “Non vuole andare più da lui”. Ecco cos’ha detto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.