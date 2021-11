Charlene colpita dalla maledizione di una fattucchiera, La verità sulla scomparsa della principessa triste. Monaco sotto choc

Charlene di Monaco, spunta la maledizione che l’ha colpita: tutti senza parole. I problemi di salute e l’infelicità di Charlene di Monaco sono solo l’ultimo esempio della maledizione in amore della famiglia Grimaldi. Da tanto, troppo tempo, si parla dei problemi di salute di Charlene di Monaco e della presunta crisi coniugale che la famiglia Grimaldi starebbe celando. A dire il vero ci sono pochi dubbi sul fatto che la lontananza dalla Rocca della principessa sia legata a problemi di salute.

Tuttavia è noto anche come Charlene non si sia mai ambientata del tutto al ruolo né alla vita che fa a corte. Dopo mesi di pettegolezzi, voci infondate, ricostruzioni fantasiose e presunte rivelazioni, alla leggenda non poteva mancare un pizzico di magia ed esoterismo, dettaglio che è stato aggiunto in estate dalla rivista spagnola ‘Vanidades‘ e che è stato riportato in questi giorni in Italia da ‘Amica’. La storia, come tutte le leggende in cui si parla di una maledizione, ha in effetti un certo charme e induce curiosità in chi la legge, dunque ve la raccontiamo.

La maledizione di casa Grimaldi ha colpito anche Charlene?

Che i componenti della famiglia Grimaldi non siano particolarmente fortunati in amore lo si evince dalla cronache rosa degli ultimi decenni. Si parte dalla tragica fine di Grace Kelly, l’attrice che sposò Ranieri II e che diede alla luce Alberto, Carolina e Stephanie. Pare che l’attrice, abituata alle feste e alla vita di Hollywood, cominciò a sviluppare una profonda tristezza a corte, acuita dal diniego del marito al ritorno sul set. La principessa triste morì nel 1982 in un incidente d’auto.

Le figlie non hanno avuto maggiore fortuna: Carolina è stata prima presa in giro dal playboy Philippe Junot, ha perso l’amore della vita Stefano Casiraghi in un tragico incidente e in questi giorni affronta un matrimonio infelice con Ernst di Hannover. Stephanie, invece, ha vissuto storie d’amore passionali culminate tre volte con un divorzio. Non più fortuna ha avuto la nipote Charlotte, la quale a soli 35 anni ha già vissuto un divorzio e pare che non se la passi bene nemmeno con l’attuale marito.

Ma i problemi sentimentali della famiglia Grimaldi precedono Grace Kelly: Alberto I di Monaco ha sposato nel 1869 la nipote di Napoleone III, Lady Mary Victoria. All’epoca la ragazza aveva solo 19 anni e l’anno successivo diede alla luce Luigi II. Dopo qualche tempo, stanca delle poche attenzioni che le dava il marito è scappata. Il matrimonio fu annullato nel 1880. Nemmeno Luigi se la passò bene, visto che ebbe una figlia da una relazione fugace da giovane, ma poi non trovò moglie fino ai 76 anni. Sposò un’attrice, la quale non gli diede mai un erede, costringendolo ad adottare la figlia illegittima Charlotte.

Stando a quanto raccontato dalla rivista ispanica ‘Vanidades’, la sfortuna in amore dei Grimaldi potrebbe essere legata ad un’antica maledizione che risale addirittura al medioevo. Si narra che Ranieri I (vissuto tra il XIII e XIV secolo) si invaghì perdutamente di una giovane e che decise di rapirla per costringerla a diventare sua moglie. La giovane s’infuriò così tanto da scagliare un’anatema contro la famiglia, con il quale augurava ai Grimaldi di non trovare mai la piena felicità in amore. Che sia dunque frutto della maledizione il duro periodo che sta affrontando Charlene?

