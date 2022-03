charlene-de-monaco-blonde-platine-:-ce-nouveau-changement-de-look-radical

Un nouveau visage. Après avoir connu de nombreux soucis de santé, Charlène de Monaco a fait son grand retour dans la principauté le 12 mars dernier. Très discrète depuis voire quasiment invisible, elle se repose à Roc Agel, la propriété des Grimaldi. Toutefois, selon les informations partagées dans l’émission Royal Talk et relayées par la chaîne allemande RTL, l’épouse du prince Albert aurait été aperçue sur le tarmac de l’aéroport de Nice ce mardi 22 mars. Sur des clichés, on peut découvrir une femme à la silhouette et au profil similaires à ceux de Charlène de Monaco. Celle-ci porte un manteau et des bottes qui ressemblent fortement à ce que pourrait porter la princesse. Toutefois, un détail est sorti du lot et fait beaucoup parler. Il s’agit des cheveux de la femme en question qui sont très courts et blond platine. Depuis son retour dans la principauté, Charlène de Monaco n’a rien partagé sur ses réseaux sociaux et ces nouveaux clichés peuvent donc laisser qu’elle aurait radicalement changé de look. Des photos qui rassurent concernant son état de santé.

Un nouveau départ ? Selon les informations de l’émission Royal Talk, Charlène de Monaco aurait pris un avion en direction de la Suisse, où elle a été soignée pendant quatre mois. Le but de ce voyage serait d’aller voir un médecin pour faire une visite de contrôle et s’assurer que tout va bien. Pour rappel, dès son retour à Monaco, le prince Albert II avait partagé un communiqué dans lequel il avait donné des nouvelles de son épouse. Il s’était d’abord “réjoui de son retour dans la principauté pour poursuivre sa convalescence” mais avait ensuite affirmé qu’elle allait avoir encore “besoin de calme et de repos“. C’est lors d’un voyage en Afrique du Sud en 2021 que Charlène de Monaco avait eu de nombreux problèmes de santé. Elle avait été victime d’une infection de la sphère ORL et n’avait pas pu rejoindre son mari et ses enfants pendant huit mois. Une étape très difficile pour elle puisque son moral et son physique en avait pris un coup. “Elle s’est rendu compte qu’elle avait besoin d’aide. Elle avait déjà pris sa décision, et nous voulions seulement qu’elle le confirme devant nous“, avait expliqué Albert de Monaco avant d’ajouter que son épouse était “soignée dans un établissement en dehors de Monaco“. Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour la princesse, qui prend soin d’elle et de sa santé au quotidien.

Charlène de Monaco : quand va-t-elle reprendre ses activités ?

Cela fait un moment que les monégasques n’ont pas été en contact avec Charlène de Monaco. La femme du prince Albert se consacre à sa santé mais elle a assuré dans un communiqué qu’elle avait hâte de prendre ses activités. “Dès que sa santé le lui permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué“, pouvait-on d’abord lire. Par la suite, il était précisé que pour son bien-être et afin de “faciliter son plein rétablissement, la princesse Charlène ayant encore besoin de calme et de sérénité, le couple princier demande à ce que l’on continue de respecter sa vie privée et son cadre familial“, a-t-il été indiqué. Un repos nécessaire pour Charlène de Monaco.

