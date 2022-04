Charlène de Monaco sort de l’ombre : photo de famille avec Albert et les jumeaux pour Pâques

Un retour après de longues semaines d’absence. Ce dimanche 17 avril, à l’occasion de Pâques, Charlène de Monaco est réapparue avec toute sa famille. Le palais princier de Monaco a en effet dévoilé sur Instagram deux photos du couple et de leurs enfants. Sur le premier cliché, la tribu apparaît en extérieur, près d’une piscine. Charlène est vêtue d’une longue robe claire, entouré de son mari, qui porte un costume crème et de leurs deux enfants, habillés dans des couleurs similaires. La jeune Gabriella, sept ans, bien installée dans les bras de sa mère, arbore une petite robe et un serre-tête dans les cheveux. À côté d’elle, son frère jumeau Jacques, a pris place juste devant son papa, une veste kaki sur les épaules.

Sur la deuxième photo publiée, on découvre toute la petite famille dos, en train d’écouter une messe semble-t-il très privée. “LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène vous souhaitent de très belles fêtes de Pâques“, peut-on lire en légende de ces images, que Charlène de Monaco a relayé sur son propre compte Instagram, ajoutant un sobre message : “Happy Easter”, accompagné d’un petit coeur.

Charlène de retour après plusieurs mois difficiles

Ces nouvelles photos donnent un peu de baume au coeur, alors que la princesse poursuit sa convalescence. Après un séjour de huit mois en Afrique du Sud pour soigner une infection ORL, l’ancienne nageuse sud-africaine de 44 ans, a fait son retour sur le Rocher le 8 novembre 2021. Mais son état de santé reste toujours fragile. En effet, Charlène a été internée en Suisse pour suivre un traitement de plusieurs mois, avant de faire son retour dans la Principauté le 12 mars dernier, comme l’avait dévoilé un communiqué officiel relayé par l’AFP. “En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu que la princesse Charlene peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants”, pouvait-on ainsi y lire.

Et comme sa compagne, la santé du prince Albert II de Monaco n’était pas au beau fixe ces derniers jours. Le 13 mars dernier, le Palais a annoncé que le souverain avait été testé positif à la Covid-19 pour la seconde fois. Par précaution, il avait été placé en quarantaine, malgré l’absence de symptômes. “Il travaille à distance, en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu’avec ses proches collaborateurs. Cette période d’isolement s’adaptera aux règles sanitaires en vigueur”, était-il écrit dans le communiqué. Il semblerait donc qu’Albert II soit rétabli et qu’il ait pu passer un beau week-end de Pâques entouré des siens.

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Dominique Jacovides

Charlène de Monaco © Jean-Charles Vinaj

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Jean-François Ottonello

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Instagram

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Dylan Meiffret

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Instagram

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Claudia Albuquerque

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Bruno Bebert

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Dominique Jacovides

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Olivier Huitel

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Claudia Albuquerque

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco © Denis Guignebourg