Charlene de Monaco : sourire triste et look masculin pour sa première sortie officielle depuis son retour

La voilà enfin de retour. Ce samedi 30 avril, les Monégasques ont pu revoir en chair et en os leur Princesse. Après des mois d’absence loin du Rocher, Charlene de Monaco est apparue aux côtés de son époux, le prince Albert et de leurs deux enfants, Jacques et Gabriella. Si son état de santé reste toujours incertain, la princesse de Monaco est enfin apparue aux yeux de tous. C’est à l’occasion de la course automobile E-Prix organisée dans la Principauté, que les spectateurs ont pu la revoir. Sur Instagram, la famille princière a également publié un cliché de ce grand retour pour sa première sortie officielle.

En effet, les fans de Charlene de Monaco peuvent la voir poser aux côtés de sa famille, dans un look très masculin et les traits tout de même tirés. Amincie, elle n’affiche pas un grand sourire, alors que le prince Albert, lui, est visiblement beaucoup plus heureux. “Samedi 30 avril, LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène ont assisté à la course automobile du Monaco E-Prix avec Leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. À l’issue de la course, S.A.S. Le Prince et le Prince Jacques ont remis la coupe au vainqueur Stoffel Vandoorne (Mercedes – EQ Formula). La Princesse Charlène et la Princesse Gabriella ont récompensé le deuxième sur le podium, Mitch Evans (Jaquar TSC Racing) et Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), qui finit troisième, s’est vu remettre la coupe par M. Louis Ducruet.”, peut-on lire en légende.

Un retour tant attendu

Une sortie officielle qui met tout de même du baume au cœur des Monégasques qui s’impatientaient de revoir enfin leur Princesse lors d’événements publics. Bien qu’installée sur le Rocher, Charlene de Monaco n’avait pas été visible de tous. En effet, le prince Albert avait annoncé qu’il lui fallait encore beaucoup de repos pour pouvoir se montrer au public. Il semblerait donc que la princesse de Monaco aille mieux, même si, photo à l’appui, le bonheur n’est pas encore au rendez-vous pour la mère des jumeaux.

