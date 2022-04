Charlene di Monaco beccata con un famosissimo miliardario, “Si amano da mesi”. Tutta La verità sulla scomparsa

Dopo tanti tiri e molla, Charlene ha deciso di scaricare Alberto II di Monaco. Ma lo ha già rimpiazzato con uno degli uomini più ricchi del pianeta. Riuscirà a ritrovare la serenità?

Charlene Wittstock si è finalmente decisa a voltare pagina, preferendo la propria felicità ai rumors che ne conseguono. I due reali ormai sono sotto i riflettori mediatici da un po’ di tempo, per svariati problemi. Già da un anno i giornali non fanno che parlare dei problemi di salute della principessa, che restano però ancora molto vaghi. Quel che è certo è che ha passato 11 mesi lontana dalla propria famiglia, in una clinica specializzata in Svizzera per riabilitarsi.

Questa volta, Charlene e Alberto invece sono protagonisti di gossip. Sembrerebbe infatti che il divorzio sia ormai imminente. Dopo il periodo di convalescenza, i medici le hanno permesso di tornare a Monaco per stare in compagnia della sua famiglia, di suo marito. Ma dopo aver passato la Pasqua tutti insieme, ecco che la principessa sembrerebbe essersi allontanata ancora una volta. Questa volta la destinazione non è stata la Svizzera, bensì la Corsica, dove si troverebbe il presunto uomo che l’ha aiutata a ritrovare la gioia.

Durante il periodo in cui la sovrana era in cura, molti dei suoi compiti a corte sono stati naturalmente svolti da rappresentanti ufficiali della monarchia di Monaco. Terminato il suo periodo buio, tutti si aspetterebbero che Charlene ritornasse ad avere un ruolo di primo piano a corte, ma non è così. La Wittstock ha infatti fatto sapere di aver bisogno, in questo momento, di ritrovare la sua libertà. Essere una regnante non è cosa facile, si sa. Charlene vuole quindi avere un ruolo sempre più marginale negli affari di corte, iniziando a respirare un po’ di spensieratezza, che le è di certo mancata da quando ha deciso di sposare uno degli uomini più impegnati d’Europa.

Questa libertà tanto agognata sembrerebbe essere ritrovata da in Corsica, a casa del facoltosissimo Vadislav Doronin. In miliardario russo sembrerebbe non aver mai abbandonato Charlene, nemmeno durate il periodo di cure. Doronin è già ben noto alle stampe e al mondo per essere stato il marito di Naomi Campbell per 5 anni. I due sono stati protagonisti di una bufera giudiziaria. L’uomo infatti avrebbe fatto causa alla top model per riavere tutti i regali dal valore milionario che le aveva offerto.

In ogni caso, la relazione tra Vadislav e Charlene non è stata ufficializzata. Per ora, stando alle parole della principessa, Doronin sarebbe un suo grande amico. Ma la rivista tedesca Freizeit Woche ha acceso la questione con una notizia da copertina. Viene infatti insinuata la relazione tra i due ed il sorriso ritrovato della principessa proprio grazie al facoltoso russo.

