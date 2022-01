Charlene di Monaco, “ci mancherai”. Il lutto nella clinica svizzera, ore drammatiche per il Principato. Cosa le è successo

Charlene di Monaco, “ci mancherai”. Il lutto nella clinica svizzera, ore drammatiche. Momenti di dolore per Charlene di Monaco, la quale si trova da qualche tempo all’interno di una clinica situata in terra svizzera. La principessa consorte di Alberto di Monaco non riesce a trovare un po’ di pace. Come ben sappiamo, la situazione in cui versa da tempo non è delle migliori, a causa di alcune serie problematiche legate alla salute.

Proprio nelle ultime ore però, una notizia improvvisa ha minato ulteriormente la sua tranquillità, per via del forte dolore che le ha arrecato. Sulle cause del suo ricovero si è parlato tantissimo, tuttavia ancora oggi non sono stati resi noti tutti i dettagli. Si sono fatte diverse ipotesi sul suo conto, a partire da patologie fisiche fino ad arrivare a presunti problemi mentali.

Qualche settimana fa, è circolata anche un’indiscrezione secondo la quale avrebbe una vistosa cicatrice sul volto a seguito di un intervento di chirurgia estetica mal riuscito. A dispetto dei molti rumors mai confermati però, la situazione continua ad essere avvolta da un alone di mistero. L’unica cosa certa in un momento come questo è che la principessa Charlene sta vivendo uno dei periodi più duri e delicati di tutta la sua vita lontano dal marito e soprattutto dai suoi figli che sperano di rivederla presto.

Charlene di Monaco dilaniata dal lutto

La controversa vicenda che sta vedendo come protagonista Charlene di Monaco è nata alcuni mesi orsono. Recatasi in Sudafrica, sua terra di origine, per sottoporsi ad un intervento otorino laringoiatrico, la principessa non è più riuscita a tornare alla sua vita precedente. Da allora infatti, per lei si sono susseguiti problemi su problemi, sfociati con il ricovero all’interno di una clinica elvetica per cercare di porvi rimedio.

Dopo un lungo periodo di silenzio, di recente la moglie di Alberto è tornata a parlare. Il motivo però è uno dei più tristi, in quanto si tratta di un grave lutto che le ha provocato un grande dolore. Attraverso il suo profilo di Instagram, Charlene di Monaco ha pubblicato alcune parole in memoria di Desmond Tutu, un arcivescovo sudafricano che in passato si è battuto al fianco di Nelson Mandela:

“Mio caro amico, ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”, le commoventi parole di Charlene, con cui ha chiosato la principessa. Il suo post ha ricevuto una miriade di commenti e di reazioni da parte dei suoi followers, i quali si sono mostrati vicini al pensiero della consorte di Alberto.

