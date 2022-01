Charlene di Monaco e Harry d’Inghilterra, svelato il flirt tra i due. Confessione choc: “Lei voleva lasciare Alberto per lui. Perché è sparita”

Charlene di Monaco era attratta dal principe Harry ma, sfortunatamente, lo ha conosciuto soltanto dopo il suo matrimonio. La donna è sposata con il principe Alberto dal 2011. La loro relazione però è cominciata nel 2006 mentre il primo incontro è avvenuto durante il Marenostrum International Swimming Meet di Monaco, nel 2000. Sono passati 21 anni e i due hanno dato vita a una bella famiglia. Sono nati due bellissimi gemelli dalle loro nozze, e le porte della loro casa sono state aperte anche ai due figli illegittimi di lui, che prima di impegnarsi ufficialmente è stato un vero don Giovanni.

Un vero esempio di apertura mentale e di famiglia allargata. Del resto, Charlen di Monaco non è nuova nel lancio di messaggi anticonformisti. Col tempo si è rivelata una principessa piena di carattere che ha saputo conquistare il cuore dei sudditi e l’attenzione dei media. Non sempre convenzionale, è stata lei stessa a raccontare l’attrazione provata per il principe Harry, nonostante all’epoca del loro incontro fosse già sposata. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, dal momento che ultimamente sembra che il matrimonio con il principe Alberto non vada più a gonfie vele.

Non è passata inosservata la scomparsa di Charlene di Monaco negli ultimi mesi. La donna ha passato tantissimo tempo in sud Africa e anche dopo il ritorno a Monaco, non è tornata direttamente nel palazzo reale ma è stata ancora lontana dalla famiglia. Sono moltissime le voci che sono girate riguardo questo comportamento. C’è chi pensava fosse incinta, che fosse in preda di una brutta malattia, chi fosse semplicemente in crisi col marito. Alberto, dal suo canto, è stato molto discreto riguardo la situazione e non ha lasciato trapelare nulla. Ma adesso passiamo ai dettagli che riguardano la principessa e il principe Harry.

Lui è stato sicuramente uno dei rampolli più desiderati al mondo. Bello, affascinante e ribelle, sin da giovane il principe Harry ha conquistato il cuore di tutte le fanciulle del reame. E non solo, quelle di tutto il mondo. Anche le donne che erano riuscite a conquistare l’amore di altri principi. Charlene di Monaco è stata una grandissima sportiva ed è anche arrivata a disputare le Olimpiadi. Ma un ‘incidente alla spalla l’ha portata lontana da questo mondo, o almeno da quello agonistico. Nonostante questo, la donna ha sempre continuato a fare sport in maniera amatoriale, partecipando a moltissimi eventi in tutto il mondo.

E’ stato proprio durante una partita di polo che ha incontrato il principe Harry. La principessa ha quindi ammesso il desiderio di conoscere meglio l’uomo ed ha persino comunicato alla stampa che il suo incontro sarebbe dovuto avvenire prima del matrimonio con il principe Alberto. La donna è riuscita a incontrare il giovane rampollo, con il quale ha dialogato per molto tempo. Ma poi è tornata da suo marito. Sicuramente, una storia tra loro avrebbe potuto essere un vero scandalo e cambiare completamente le sorti del giovane che oggi, irretito da un’altra donna, si è allontanato dall’Inghilterra e dalla sua famiglia.

