Charlene, Parla la zia: “Non è una persona buona, Alberto fa tutto quello che dice lei. Cosa non sapete”. Monaco sotto choc

Alberto di Monaco rompe il silenzio su Charlene, parole di fuoco. Charlene di Monaco ha salvato il Principato e Alberto non la lascerà mai. Le confessioni di Lady Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly. Alberto sta con Charlene di Monaco solo perché gli ha dato un figlio maschio. Questo è l’unico motivo per cui non la lascerà mai. A rivelarlo è la cugina di Grace Kelly, Lady Christa Mayrhofer-Dukor, frequentatrice abituale del Palazzo, a proposito del quale non si astiene a fare rivelazioni.

Charlene e Alberto di Monaco, perché non divorzieranno mai

Charlene e Alberto di Monaco non divorzieranno mai. Nessuno dei due avrebbe interesse a farlo, ci sono troppe cose in ballo. Una separazione ufficiale causerebbe più danni che benefici, anche se il loro rapporto non è idilliaco. Ma soprattutto entrambi ci tengono a mantenere in piedi il matrimonio per i figli. Charlene non rinuncerebbe mai ai gemelli, Jacques e Gabriella. Il cui destino è legato al Principato per ragioni dinastiche.

Perciò la sua uscita di scena dalla vita della Corte comporterebbe un inevitabile distacco dai bambini e una deresponsabilizzazione circa la loro educazione. E d’altro canto Alberto di Monaco è disposto a tutto per la donna. Che gli ha dato un erede maschio legittimo. Come è noto, Alberto è padre anche di Alexandre, 18 anni compiuti lo scorso agosto. Il ragazzo è nato da una relazione extra coniugale tra il Principe e l’ex hostess, Nicole Coste. Per cui non ha alcun diritto al trono.

Charlene e Alberto di Monaco, la confessione della cugina

Dunque, gli eredi sono il vero collante della relazione tra Alberto di Monaco e Charlene. A confermarlo ci sono anche le parole di Lady Christa Mayrhofer-Dukor. Che in un’intervista di qualche tempo fa ad Oggi disse a proposito del loro legame. “Non penso che Charlene sia una persona buona, anche se è carina con Alberto, che fa tutto quello che dice lei. Prima del matrimonio, ha dovuto sottoporsi a dei test medici per dimostrare di poter procreare.

Poi, si sono dati molto da fare, ma è comunque servito altro per assicurare la nascita del figlio maschio. Non voglio scendere in dettagli, dico solo che il fatto che lei abbia accettato tutto questo l’ha fatta diventare speciale per Alberto di Monaco”. La cugina di Grace Kelly non ha grande stima della Principessa: “È una persona un po’ arrogante, non mi va a genio”. Ma ha salvato il Principato: “Charlene è terribilmente goffa, ma ha dato ad Alberto un figlio maschio

E questa è la ragione per la quale lui l’adora. Senza quel figlio, Montecarlo sarebbe finita e Alberto era molto preoccupato. Charlene ha salvato il Principato“. Se i figli sono così importanti per Charlene e Alberto. E’ inevitabile chiedere a una persona così bene informata dei fatti come Lady Christa Mayrhofer-Dukor se la Principessa, appena si sarà ripresa dopo il lungo ricovero in clinica, avrà un altro bambino. “Per nessun motivo. Lui voleva il maschio, e poi il parto gemellare è difficile, non vorrebbero affrontarlo ancora. Inoltre, se facesse altri figli Alberto di Monaco avrebbe problemi con le sorelle, visto che loro perderebbero altre posizioni nell’elenco degli eredi al trono”.

Charlene di Monaco, la presunta gravidanza

È anche vero che la stessa Lady Christa Mayrhofer-Dukor fece circolare l’indiscrezione che Charlene era incinta. Informazione che poi si rivelò infondata. Poco prima della pandemia, all’inizio del 2020, si parlò anche di un pancino sospetto della moglie di Alberto, ma anche in quel caso tutti i rumors non trovarono conferma.

