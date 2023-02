‘Charles Chaplin’ ajuda policiais a evitar agressão em shopping no litoral de SP; VÍDEO

Homem fantasiado e policiais militares conseguiram conter a confusão, em Guarujá (SP). ‘Charles Chaplin’ ajuda policiais a separar briga de vítimas e assaltantes em Guarujá

Um homem fantasiado de Charles Chaplin, ator e comediante da época do cinema mudo (leia mais abaixo), ajudou uma equipe da PM a evitar que uma vítima que havia sido roubada na praia, em Guarujá, no litoral de São Paulo, agredisse um dos seis assaltantes que a abordaram próximo a um shopping, e que estavam assaltando turistas pela orla da cidade. (Veja o vídeo acima).

As imagens obtidas pelo g1 nesta quarta-feira (22) mostram o ‘Charles Chaplin’ de Guarujá e os policiais contendo um homem sem camisa. Ele teria sido assaltado e corrido para dentro do centro comercial atrás dos suspeitos. Nas imagens, é possível ouvir, inclusive, uma mulher dizendo: “um ladrão entrou na loja”.

Conforme apurado pela reportagem, o caso aconteceu na tarde de segunda-feira (20), no Shopping La Plage. No momento em que a confusão foi filmada é possível notar ao menos três pessoas algemadas na escadaria que dá acesso ao local.

Homem fantasiado e a Polícia Militar contiveram uma confusão em um shopping em Guarujá (SP)

Reprodução/Guarujá Mil Grau

A Polícia Militar (PM) informou à reportagem ter sido acionada para atender a uma ocorrência de roubo, e foi quando contaram com a ajuda inesperada para conter um linchamento das vítimas contra os suspeitos.

Assim que os agentes detiveram os suspeitos e acalmaram os ânimos, os suspeitos foram revistados e um celular quebrado foi encontrado. Como a origem do aparelho não foi identificada – se era roubado ou não -, os suspeitos foram conduzidos à delegacia e liberados na sequência. A vítima não quis comparecer à unidade para registrar o Boletim de Ocorrência.

Ao g1, o Shopping La Plage informou, em nota, que após um furto na praia e o suspeito entrou no shopping seguido pelas vítimas. A polícia foi comunicada e atendeu a ocorrência.

Quem é Chaplin?

Charles Chaplin

GloboNews

O lendário Charles Spencer Chaplin (1889-1977), amplamente considerado o maior comediante e uma das figuras mais importantes da história do cinema, morreu na manhã de Natal de 1977 “de velhice”, segundo o médico.

Há 45 anos, portanto, o mundo se despedia do grande criador do icônico Carlitos, que com a mesma bengala com que enfrentou os caprichosos flagelos da vida transformou o novo meio de entretenimento do cinema em arte.

Nascido na pobreza, ele se tornou um artista imortal graças à sua brilhante humanização dos conflitos tragicômicos do homem com o destino. Mais do que um comediante virtuoso, Chaplin era um ator, escritor, músico e diretor versátil que aperfeiçoou meticulosamente todos os aspectos de seus filmes.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

pappa2200