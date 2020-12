Charlotte Casiraghi è la nuova ambassador e spokeperson di Chanel

Charlotte Casiraghi nel making of della campagna Chanel Spring-Summer 2021

Vi ricordate quando abbiamo sognato vedendo Charlotte Casiraghi sposarsi in Chanel? Era giugno di due anni fa e quelle pochissime immagini blindatissime avevano fatto il giro del mondo. Classe 1986, la principessa (non effettivamente principessa) di Monaco è amatissima in ogni angolo del globo, ma soprattutto in Francia. Così la scelta di oggi è ovvia, dopo quel successo di due anni fa, Chanel spalanca le porte di rue Cambon alla bella Charlotte Casiraghi.

Un (doppio) ruolo speciale

Charlotte Casiraghi ricoprirà il ruolo di ambassador (e questo le viene facile) per la maison Chanel. Ma non sarà solo una musa, come dichiara nell’inervista che trovate qui sotto, sarà qualcosa di più. Chanel ha scelto Charlotte come portavoce dei valori della maison, in un momento in cui il fashion system e le grandi griffe sono alla ricerca di nuovi modi di comunicare.

Per Charlotte Casiraghi, Chanel è di famiglia. Lo dichiara apertamente. Ci sono foto di sua mamma Caroline (scattate da Karla Lagerfeld) con i tailleur della maison, quando lei non era ancora nata.

Il progetto The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld del 2012 l’aveva tra i protagonisti. E poi c’è quell’abito nel giorno del suo matrimonio, era un capo di Haute Couture, l’ultima del Kaiser.

E poi c’è Grace. Come non si può citare l’icona che proprio in abiti creati da Mademoiselle Coco riempie ancora oggi i social network. Nell’intervista qui sotto il primo pensiero di Charlotte legato alla maison è per Karl Lagerfeld che per la principessina ribelle, ca va sans dire, aveva un debole. Seguito subito dai ricordi con Virginie Viard, direttrice creativa della maison, che con attenzione e dedizione l’ha seguita (tra le tante occasioni) proprio nel giorno del Sì.

Un nuovo inizio

La doppia nomina sarà effettiva dal primo giorno di gennaio 2021. Charlotte sarà anche presentata come volto della campagna Spring-Summer 2021 Ready-to-Wear, immaginata da Virginie Viard e scattata a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

Con la sua laurea in Filosofia e la passione per la letteratura e la poesia, Charlotte Casiraghi darà il via a un progetto dal nome Les Rendez-vous littéraires rue Cambon. Con Virginie Viard infatti curerà una serie di incontri con donne, attrici, scrittrici e amiche della maison.

Un altro scatto del making of della campagna SS 2021

Le tematiche affrontate saranno legate ai temi di attualità e inerenti all’ambito lavorativo di ogni ospite. Un momento tutto femminile che crea una nuova connessione tra moda e il mondo delle arti. Legame caro a Mademoiselle Coco e che oggi, grazie a Charlotte, vivrà una nuova fase tutta digitale. Gli incontri si potranno seguire sul sito ufficiale di Chanel e sugli account social della maison. Il primo è segnato per il 26 gennaio, segnatelo in agenda!