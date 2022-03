Charlotte Gainsbourg : de quoi a-t-elle hérité à la mort de son père ?

C’était il y a plus de trente ans. Le 2 mars 1991, Charlotte Gainsbourg perdait son père quelques mois avant qu’elle ne fête son vingtième anniversaire. À l’âge de 62 ans, Serge Gainsbourg a en effet succombé à une crise cardiaque. En avril 2018, c’est dans les colonnes du Parisien qu’elle avait confié à propos de l’héritage de son père : “C’était très douloureux au départ, comme ça l’est toujours dans toutes les familles. Les réunions chez le notaire, pour moi comme pour mes frères et mes sœurs, nos parents, c’était franchement horrible. Mon père nous a laissés dans un flou total. C’est ce qu’il voulait : après moi le déluge. Et c’était le cas, on ne savait pas ce qu’il fallait faire. J’avais 19 ans, mes frères et sœurs à peine plus, mon petit frère Lulu avait 5 ans… Et on avait des demandes qui venaient de partout…“

En toute transparence, la compagne d’Yvan Attal avait expliqué : “On s’est débrouillé. C’est revenu aux enfants, on a tout partagé… On gère le droit moral tous les quatre (avec Paul, Natacha et Lulu, ndlr). Il y a une personne qui centralise les demandes. Mon père avait créé une société d’édition, cela passe par elle, c’est carré. Ma ligne de conduite vient du directeur artistique de mon père, Philippe Lerichomme, qui m’a dit : ‘Si c’est un artiste qui demande un droit, qu’il soit bien ou pas, il faut toujours dire oui. Mais pour tout ce qui est pub, posez-vous des questions.’” Évoquant le reste, elle avait ajouté : “Chacun a fait ce qu’il voulait et on n’a pas eu d’embrouille. Moi, j’ai voulu racheter la maison rue de Verneuil. Les autres n’avaient pas envie et on peut les comprendre. Pendant 27 ans, il ne s’est rien passé…“

En février 2021, c’est dans les colonnes de Télérama que la chanteuse et actrice avait évoqué la disparition de son père. À l’occasion des trente ans de la mort de Serge Gainsbourg, elle avait en effet partagé : “Je me sentais acculée, je n’ai pas su gérer mes émotions au milieu d’une telle effervescence. Il a fallu que je rejette tout en bloc. Je n’avais pas envie de partager. Je comprends maintenant ce besoin qu’ont les gens de me parler de lui et l’affection qui s’en dégage, mais quand j’avais 19 ans, il n’y avait que ma peine, et je me sentais agressée : ‘Comment peuvent-ils ne pas voir qu’ils me meurtrissent quand ils me racontent leurs souvenirs.’“

