chatcontrol:-il-parlamento-ue-approva-la-sorveglianza-di-massa-delle-comunicazioni-private

Il Parlamento europeo ha approvato ieri la Deroga ePrivacy, che consente ai fornitori di servizi di posta elettronica e di messaggistica di cercare automaticamente tutti i messaggi personali di ciascun cittadino alla ricerca di presunti contenuti sospetti e di segnalare casi sospetti alla polizia. La delegazione europea dei pirati nel gruppo Verdi/ALE condanna fermamente questa sorveglianza di massa automatizzata, che di fatto significa la fine della privacy nella corrispondenza digitale. I deputati del Partito Pirata intendono intraprendere un’azione legale.

Nella votazione odierna, 537 membri del Parlamento europeo hanno approvato Chatcontrol, con 133 voti contrari e 20 astenuti.[1] Secondo i dati della polizia, nella stragrande maggioranza dei casi, cittadini innocenti sono sospettati di aver commesso un reato a causa di processi inaffidabili. In un recente sondaggio rappresentativo, il 72% dei cittadini dell’UE si è opposto al monitoraggio generale dei propri messaggi.[2] Mentre i fornitori inizialmente avranno la possibilità di cercare o meno le comunicazioni, la legislazione di follow-up, prevista in autunno, è quella di obbligare tutti i fornitori di servizi di comunicazione a uno screening indiscriminato.

Breyer: “Questo danneggia i bambini piuttosto che proteggerli”

Il membro del Parlamento europeo del partito pirata tedesco Patrick Breyer , relatore ombra sulla proposta legislativa, commenta:

*“L’adozione del primo regolamento UE sulla sorveglianza di massa è un giorno triste per tutti coloro che si affidano a comunicazioni e consigli gratuiti e riservati, comprese le vittime di abusi e le fonti di stampa. Il regolamento infligge un colpo mortale alla riservatezza della corrispondenza digitale. È una violazione generale consentire la sorveglianza indiscriminata degli spazi privati ​​da parte delle aziende: con questa logica totalitaria, anche la nostra posta, i nostri smartphone o le nostre camere da letto potrebbero essere generalmente monitorati. Scatenare contro di noi tali macchine di denuncia è inefficace, illegale e irresponsabile.

Le ricerche indiscriminate non proteggeranno i bambini e li metteranno in pericolo esponendo le loro foto private a sconosciuti e criminalizzando i bambini stessi. Gli investigatori già oberati di lavoro sono impegnati a risolvere migliaia di messaggi criminalmente irrilevanti. Le vittime di un crimine così terribile come l’abuso sessuale di minori meritano misure che prevengano in primo luogo gli abusi. L’approccio giusto sarebbe, ad esempio, intensificare le indagini sotto copertura sui circuiti pedopornografici e ridurre gli arretrati di elaborazione di anni nelle ricerche e nelle valutazioni dei dati sequestrati”.*

Marcel Kolaja , eurodeputato del Partito pirata ceco e vicepresidente del Parlamento europeo, commenta:

“Anche gli agenti postali non aprono le tue lettere private per vedere se stai inviando qualcosa di discutibile. La stessa regola dovrebbe applicarsi online. Tuttavia, ciò che questa eccezione farà è un danno irrevocabile al nostro diritto fondamentale alla privacy. Inoltre, il monitoraggio su piattaforme di grandi dimensioni porterà solo i criminali a spostarsi su piattaforme in cui il controllo della chat sarà tecnicamente impossibile. Di conseguenza, persone innocenti verranno ficcanasate su base giornaliera mentre il tentativo di rintracciare i criminali fallirà.“

I pirati pianificano un’azione legale contro il regolamento

È stato confermato che i piani dell’UE per il controllo delle chat violano i diritti fondamentali da un ex giudice della Corte di giustizia europea.[3] Patrick Breyer intende intraprendere un’azione legale contro il regolamento e sta cercando vittime di abusi che presentino tale denuncia. “Le vittime di abusi sono particolarmente danneggiate da questa sorveglianza di massa” , spiega Breyer. „Poter parlare liberamente degli abusi che hanno subito e cercare aiuto in uno spazio sicuro è fondamentale per le vittime di violenza sessuale. Dipendono dalla possibilità di comunicare in modo sicuro e riservato. Questi spazi sicuri ora vengono loro tolti, il che impedirà alle vittime di cercare aiuto e sostegno.“

La Commissione Europea ha già annunciato un regolamento di follow-up per rendere obbligatorio il controllo della chat per tutti i provider di posta elettronica e messaggistica. I servizi di messaggistica crittografati end-to-end precedentemente sicuri come Whatsapp o Signal saranno costretti a installare una backdoor. C’è un notevole contraccolpo contro questi piani: una consultazione pubblica condotta dalla Commissione UE ha rivelato che il 51% di tutti gli intervistati si oppone al controllo della chat per i provider di posta elettronica e messaggistica. L’80% degli intervistati non desidera che il controllo della chat venga applicato ai messaggi crittografati. [4] A causa della resistenza, il commissario europeo per gli affari interni Ylva Johannson ha rinviato la proposta a settembre 2021.

Maggiori informazioni su Chatcontrol: www.chatcontrol.eu

[1] [2] https://www.patrick-breyer.de/en/poll-72-of-citizens-oppose-eu-plans-to-search-all-private-messages-for-presumibilmente-illegal- material-and-report-to-the-police/ [3] https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2021/03/Legal-Opinion-Screening-for-child-pornography-2021 -03-04.pdf [4] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and -reporting-/public-consultation_de

