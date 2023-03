Che attività posso avviare in Umbria nel 2023?

Quali attività aprire nel 2023 in Umbria? Puoi fare scelte diverse a seconda delle tue passioni, dei tuoi gusti personali e anche delle tue competenze. In questo articolo vediamo esempi e consigli per scegliere il tipo di attività più giusto da lanciare quest’anno

Dopo la pandemia, le persone hanno tanta voglia di dare nuova linfa alla propria vita. C’è chi si è accorto di non amare più il proprio lavoro e chi il lavoro lo ha perso a causa delle chiusure ma tutti sono legati dallo stesso obiettivo, ricominciare dalla propria nuova attività in proprio.

Se anche tu fai parte di uno di questi due gruppi, ecco qualche consiglio per scegliere quale attività aprire in Umbria nel 2023:

Agriturismi e strutture ricettive

L’Umbria ha uno stupendo patrimonio naturale e paesaggistico che attira turisti da tutta Italia alla ricerca di un luogo tranquillo dove passare le proprie vacanze nel relax.

Un’ottima opportunità per lanciarti nel mondo dell’imprenditoria e della gestione della tua attività in proprio è quindi proprio quello delle strutture ricettive: agriturismi, affittacamere, b&b su tutti.

Puoi utilizzare un immobile di famiglia o acquistarne uno apposta per questo scopo, ristrutturarlo per renderlo adatto ad ospitare turisti e viaggiatori e proporlo tramite la piattaforme online di gestione delle prenotazioni come Booking.com e AirBnB.

Hai completa libertà creativa per scegliere che tipo di esperienza offrire ai tuoi ospiti: puoi invitarli in un ambiente domestico e a contatto con la vita di tutti i giorni, organizzando magari corsi di cucina o insegnando come preparare la pasta fatta in casa direttamente nelle cucine della tua struttura oppure puoi offrire esperienze di lusso, creando all’interno della tua struttura una zona SPA con piscine idromassaggio e offrendo servizi di massaggiatori professionisti.

Aziende agricole e produzione di vini

Se non vuoi necessariamente lanciarti nell’industria del turismo e dell’hospitality ma vuoi comunque sfruttare le risorse del territorio, puoi optare per l’apertura di un’azienda agricola allevando gli animali, producendo latte e formaggi o coltivando la terra.

Un’industria che in Umbria ha molto successo è quella vitivinicola grazie al suolo particolarmente fertile che si presta molto bene a questa tipologia di attività e i minerali di cui il terreno è particolarmente ricco danno ai vini un sapore unico e caratteristico

In Umbria si produce una vasta gamma di vini: dalle classiche varietà bianche e rosse agli spumanti e ai passiti.

Goditi il territorio lavorando da remoto

Aprire un’attività in Umbria non deve essere strettamente legato al lavoro sul territorio; con l’avvento delle tecnologie digitali, il lavoro remoto è diventato possibile per moltissime tipologie di lavoratori e, dopo la pandemia, tante persone hanno dichiarato che dopo aver sperimentato la comodità e la flessibilità del lavoro da casa, non ritornerebbero più in ufficio.

Se hai conoscenze in ambito digitale, quindi, puoi aprire la tua attività in proprio e lavorare online con clienti che non si trovano necessariamente in regione ma possono essere sparsi per tutta Italia e anche al di fuori.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer ed una connessione ad internet per svolgere lavori come:

programmatore

sviluppatore di siti web

graphic designer

copywriter

social media manager

Avere un lavoro come freelance nel digitale ti permette di avere una grande flessibilità negli orari e negli obiettivi: puoi occuparti della casa, della famiglia e dei tuoi interessi, creando tu stesso la tua routine e lavorando negli orari che ti sono più comodi.

Ci sono ad esempio famiglie in cui la madre svolge un lavoro “tradizionale” fuori casa con orari di lavoro convenzionali e nel frattempo il marito si occupa della casa e de bambini e, quando lei torna dal lavoro, è il momento per lui di sedersi alla scrivania e lavorare i progetti dei suoi clienti.

In questo modo è possibile conciliare famiglia e vita lavorativa, senza doversi sobbarcare il costo di una persona che si prenda cura dei bambini durante i canonici orari d ‘ufficio.

Ovunque ci siano persone, sono richiesti i servizi alla persona

Sembra una considerazione scontata, eppure è tanto logico quanto spesso ignorato: se ci sono persone, servono servizi alla persona.

Parliamo di tutte quelle attività che non vendono prodotti ma si occupano del benessere delle persone, da un punto di vista fisico, estetico e mentale, come ad esempio:

parrucchiere

estetista

osteopata

fisioterapista

infermiere

psicologo

Sono tutte attività molto richieste e che hanno un grande mercato, eppure in Umbria ci sono gruppi di centri abitati che non vedono la presenza di uno di questi servizi per decine di chilometri.

Specialmente nelle aree più rurali, infatti, non è raro dover prendere la macchina e guidare per qualche decina di minuti prima di incontrare un negozio di parrucchiere o lo studio di uno psicologo.

Se cerchi l’attività giusta da aprire, quindi, studia il territorio, analizza il mercato e individua quei servizi che sono tanto utili, se non indispensabili, per la popolazione ma in una determinata area sono scarsi e lontani gli uni dagli altri: avrai appena trovato l’attività perfetta da aprire per avere successo

Gestire la tua Partita IVA

Qualunque tipologia di attività tu voglia aprire, per svolgerla in modo professionale hai bisogno di aprire la Partita IVA. Per farlo avrai bisogno di individuare il codice ATECO più corretto che, a sua volta, sarà fondamentale per capire quali pratiche inviare, a quale gestione previdenziale dovrai iscriverti, quali costi dovrai sostenere e quali documenti dovrai fornire per poter essere in regola con lo svolgimento della tua attività.

Per supportarti nella gestione degli aspetti fiscali, sono nati diversi servizi online come ad esempio Fiscozen che mette a disposizione di tutti gli iscritti un commercialista dedicato che possa occuparsi di tutti gli adempimenti e possa rispondere a tutte le domande di natura fiscale. Tutti gli utenti hanno anche accesso ad un software facile e intuitivo per gestire la fatturazione elettronica e una dashboard che si aggiorna in tempo reale con le quote da versare e le relative scadenze.

Vittorio Ferla