Che Buona la Pasta alla Giuggiolona, una esplosione di romana golosità. La pasta al pomodoro più cremosa che esista

La Pasta alla Giuggiolona è un primo da osteria romana buonissimo e goloso. Un sugo super cremoso che si realizza facendo saltare i pomodorini datterini in padella con un trito di olio, aglio, cipolla e peperoncino, sfumando tutto con la vodka e infine facendoli cuocere in forno. Una volta pronti bisognerà solo frullare i pomodorini insieme alla panna fresca e rimettere tutto sul fuoco aspettando che il sugo si addensi.

La salsa che ne verrà fuori sarà oltremodo cremosa e vellutata di un invitante colore rosato. Una volta arrostiti i pomodorini, questi saranno frullati con la panna fresca e fatti addensare sul fuoco, fino a ottenere un crema liscia e vellutata, perfetta per avvolgere le penne rigate. Se non volete utilizzare il forno potete saltare i pomodorini in padella e poi proseguire come da ricetta. Come formato di pasta, oltre le penne vanno bene rigatoni o paccheri e qualsiasi altra pasta abbia una consistenza ruvida.

Pasta alla Giuggiolona, Ingredienti

penne rigate 360 gr

pomodori datterini 250 gr

panna fresca 200 ml

vodka 1/2 bicchiere

parmigiano grattugiato q.b

aglio 1 spicchio

Cipolla 1/2

Prezzemolo 1 ciuffo

Origano q.b.

Peperoncino resco q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare la nostra pasta alla giuggiolona mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a cuocere le nostre penne. In una padella antiaderente versiamo un abbondante filo d’olio insieme ad uno spicchio d’aglio e alla cipolla tritata finemente. Mettiamo tutto sul fuoco a fiamma media e lasciamo soffriggere mescolando di volta in volta con un mestolo in legno. Finisci con una spolverata di origano e il peperoncino fresco.

Dopo fatto ciò, sfumiamo tutto con la vodka e aggiungiamo anche i pomodorini, già lavati e tagliati in due parti. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo andare la cattora per altri 10 minuti circa a fiamma medio /bassa , continuando a mescolare di tanto in tanto. Quando i pomodorini saranno appassiti metti tutto in una pirofila da forno e metti in cottura per mezz’ora a 180 gradi.

Quando i pomodorini saranno cotti mettiamoli in un mixer e frulliamo tutto fino ad avere una crema di pomodoro liscia e vellutata. Versiamo questa crema nuovamente in padella aggiungendo anche la panna fresca e amalgamiamo tutto mescolando velocemente. Intanto scoliamo le penne al dente e versiamole direttamente nella padella col sugo. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato e del prezzemolo tritato, mantechiamo ancora il tutto per qualche secondo e spegniamo. La nostra pasta alla giuggiolona è pronta. Buon appetito

